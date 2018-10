M. Tierney a remporté la circonscription en 2014 avec 82 % des voix alors que quatre autres candidats se dressaient devant lui. Son plus proche adversaire avait obtenu moins de 6 % des suffrages.

Cette année, M. Tierney se dirigeait vers un couronnement sans opposition jusqu'à l'arrivée à la dernière minute du Michael Schurter, un agent immobilier d'Ottawa et directeur du bureau parlementaire du député conservateur Peter Kent.

Le conseiller Tim Tierney s'est ensuite retrouvé au centre d'une enquête de la section antifraude de la Police provinciale de l'Ontario (PPO).

M. Schurter a dit que M. Tierney l'avait appelé juste avant la date limite de retrait.

Michael Schurter a dit que le sujet de cette conversation l'avait incité à déposer une plainte officielle, mais il a refusé de préciser les détails de la discussion.

Au centre d’une polémique

Charles Bordeleau, le chef du Service de police d'Ottawa (SPO) a déclaré que la police d'Ottawa a reçu une plainte et l'a transmise à la PPO.

« En raison d'un conflit d'intérêts potentiel, nous avons demandé à la Police provinciale de l'Ontario de prendre le dossier et de désigner un enquêteur », avait précisé M. Bordeleau.

Il a déclaré en juillet que la police a consulté le président de la Commission de services policiers d'Ottawa, le conseiller Eli El-Chantiry, qui a convenu que cette question devrait être traitée par la PPO.

Les candidats Michael Schurter

Tim Tierney.

Le conseiller s'est récusé

La police d'Ottawa avait un conflit potentiel en enquêtant sur M. Tierney, parce que le conseiller siège à la Commission de services policiers d'Ottawa, qui supervise la police. M. Tierney est membre de la Commission depuis sa réélection en 2014.

Quelques heures plus tard, M. Tierney s'est récusé de la Commission de services policiers d'Ottawa, a confirmé M. El-Chantiry. Ce dernier a indiqué que M. Tierney n'a pas donné de raison.

Plusieurs sources

Un certain nombre de sources ont confirmé à CBC et à Radio-Canada que l'enquête de la Police provinciale de l'Ontario a débuté après que Michael Schurter eut signalé aux autorités qu'il avait été appelé par un ami commun et lié à Tim Tierney, quelques minutes avant l’heure limite de 14 h pour l’inciter à se retirer des élections municipales le 27 juillet 2018 en échange d’un don à une banque alimentaire locale.

En vertu de la Loi sur les élections municipales, c'est une infraction d'inciter un candidat à abandonner sa candidature en vue d’une élection.

Principaux enjeux

L’un des principaux enjeux du quartier Beacon Hill-Cyrville pour les deux candidats est l'arrivée du train léger sur rail.

Ils s'intéressent notamment au problème de stationnement que va provoquer la mise en service du train léger.

Ils souhaitent qu'un plan de transport en commun adéquat soit élaboré afin d'éviter que la circulation ne devienne un cauchemar pour les résidents du secteur.

Les candidats souhaitent que le réseau routier du quartier soit amélioré et que des argents soient investis massivement afin de réparer les rues qui sont selon eux en piteux états.