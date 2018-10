Une enquête de CBC a révélé que le géant de la vente de billets courtisait secrètement les revendeurs grâce entre autres à un logiciel appelé TradeDesk, qui leur permet d’écouler de multiples billets à la fois.

Ticketmaster empoche de l’argent quand un billet est ainsi revendu, en plus des frais initiaux facturés à l’acheteur du billet.

Paul Crockford, l’imprésario de l’ancienne figure de proue du groupe Dire Straits, Mark Knopfler, a exprimé sa colère dans un courriel, obtenu par CBC, envoyé au président de Ticketmaster, Jared Smith, le mois dernier.

Vous donniez l’impression que Ticketmaster n’appuyait pas et n’avait pas de liens avec les revendeurs industriels. Était-ce juste de la poudre aux yeux, alors qu’en fait, vous aidiez les revendeurs, de façon hypocrite et sans principes? Paul Crockford, agent de Mark Knopfler

Le gérant de Mark Knopfler, Paul Crockford, a critiqué sévèrement Ticketmaster dans un courriel envoyé à la compagnie. Photo : CBC/Rachel Houlihan

M. Crockford avait copié des centaines d’autres agents d’artistes dans son courriel, incluant ceux de Drake, Depeche Mode, Sheryl Crow et Bruno Mars.

Il a affirmé à CBC qu’il ne cherchait pas à l'époque à ce que son message soit rendu public, mais maintient ses commentaires maintenant que c’est le cas, s'étant senti dupé par Ticketmaster.

Ticketmaster sur la défensive

Le journaliste d'enquête de CBC News, Dave Seglins, à gauche, s'est fait passer pour un revendeur lors d'une convention de l'industrie des billets à Las Vegas, dans laquelle une équipe de Ticketmaster a présenté son programme de revendeurs professionnels. Photo : Radio-Canada

De son côté, Jared Smith de Ticketmaster s’est défendu auprès des imprésarios par courriel, affirmant que la compagnie ne facilitait pas l’achat en masse de billets par des revendeurs.

Cette défense n’a pas satisfait l'agent du groupe Mumford & Sons, Adam Tudhope. D’où viennent, demande-t-il, les billets que les revendeurs qui utilisent votre plateforme vendent? Pourquoi ne pas vous détacher complètement des revendeurs?

C’est comme un enfant qui se fait prendre la main dans le sac , lance Richard Jones, l'agent des groupes Pixies et Teenage Fanclub.

Pour lui, Ticketmaster est en situation de conflit d’intérêts. Plus le billet est vendu cher, plus ils font de l’argent avec les frais, souligne-t-il. Si un billet est revendu une fois, deux fois, trois fois à un prix gonflé, ils empochent un plus grand pourcentage.

Les fans devraient dire non

Adam Tudhope, agent du groupe Mumford & Sons, incite les amateurs de musique à boycotter les sites de revente.

Mumford & Sons a annoncé la semaine dernière que les revendeurs ne pourraient plus afficher de billets pour sa prochaine tournée sur le site de Ticketmaster.

Radiohead a pris la même position auprès de Ticketmaster. On veut s’assurer que les fans ont une bonne expérience et qu’ils ne se font pas avoir, explique l'imprésario du groupe, Brian Message. On pense que Ticketmaster a l’obligation de faire le bon choix.

Ticketmaster, une filiale de Live Nation Entertainment, n’a pas répondu aux demandes de commentaires et d’entrevue de CBC.