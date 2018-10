Le Blob est le nom donné à une masse d'eau chaude présente dans le Pacifique et dont l’apparition a été constatée il y a quelques années.

Armel Castellan surnomme cette nouvelle masse d’eau chaude « le fils du Blob ».

« Qu’un Blob prenne racine à ce temps-ci de l’année est surprenant. C’est un symptôme de la météo stagnante que nous avons connue au cours des quatre dernières années », affirme Armel Castellan.

Le météorologue affirme que le Blob se forme lorsque des systèmes météorologiques sont stables et inchangés. Un manque de pluie et de vent sur l’océan signifie que l’eau ne se mélange pas souvent. Ainsi, l’eau de surface se réchauffe et ne peut pas se rafraîchir en étant brassée avec l’eau plus froide qui est plus en profondeur.

Des températures plus élevées dans les terres, de mauvaises conditions d’alimentation pour le saumon et des baleines mortes sont quelques-uns des impacts de l’apparition du Blob.

Les conditions quasi estivales qui touchent le nord et le centre de la Colombie-Britannique causent une sécheresse « préoccupante ». Selon le météorologue, l’émergence du Blob pourrait être liée au phénomène météo qui cause cette sécheresse.

Les effets du Blob du Pacifique ne sont pas encore tout à fait connus, mais plusieurs météorologues l’accusent de dérèglements climatiques, selon M. Castellan.

Signe d’espoir à l’horizon, des orages sont prévus mardi prochain. Ceux-ci aideront l’eau de surface à se mélanger à l’eau plus profonde, souligne-t-il. « Les étendues d’eau chaude deviennent monnaie courante, mais reste à savoir à quel point elles sont liées aux changements climatiques ».

Selon des informations de CBC