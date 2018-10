Le chef de la Première Nation Millbrook, Bob Gloade, dit qu’après des mois de discussion, les chefs micmacs ont décidé de donner un avis d’un an au gouvernement pour qu’il puisse évaluer ses options. On ne veut nuire à personne et on ne veut pas soutirer des revenus à la province , dit Bob Gloade.

Autonomie des Premières Nations

Les nations micmaques de la Nouvelle-Écosse veulent collaborer avec la province, mais elles n’en ont pas l’obligation. Selon la Loi fédérale sur les Indiens, les conseils de bande autochtones peuvent adopter leurs propres règlements sur les substances intoxicantes. Ils peuvent par exemple interdire la production et la vente d’alcool.

Selon la loi néo-écossaise, le gouvernement pourrait permettre à des individus ou des groupes de vendre du cannabis. Actuellement, la vente de la marijuana n’est autorisée que dans une douzaine de succursales de la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse (NSLC).

Mêmes produits

Si la province choisit d’établir un partenariat avec les Premières Nations, Bob Gloade affirme que les magasins dans les réserves vendraient les mêmes produits que la NSLC, aux mêmes prix.

Le chef de la Première Nation Millbrook, Bob Gloade, espère que des magasins de cannabis ouvriront bientôt dans les réserves de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/CBC/Brett Ruskin

Selon lui, ces commerces généreraient des revenus pour le gouvernement provincial, tout en offrant des points de vente aux résidents ruraux qui pourraient devoir se déplacer sur de longues distances afin d'acheter du cannabis légal. Les profits bénéficieraient à toute la communauté , affirme le chef Gloade.

Pas à court terme

Un porte-parole, Andrew Preeper, indique que le gouvernement provincial est satisfait des pourparlers avec les Premières Nations, mais il n’a pas l’intention, pour l’instant, de changer les modalités de la vente de la marijuana.

On n’envisage pas d’autoriser la vente au détail ailleurs que dans les succursales de la NSLC , dit-il. Selon le développement du marché et selon les impacts de la légalisation sur la société, nous nous adapterons. Ça pourrait effectivement vouloir dire un nouveau modèle de distribution et de vente.