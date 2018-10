Avant cette annonce officielle, des membres de la distribution ont publié une vidéo, mercredi, pour annoncer la fin de la comédie dramatique, qui se déroule dans une prison pour femmes.

Ça va me manquer, de jouer dans l'une de séries les plus avant-gardistes, originales et controversées de la décennie. Kate Mulgrew, interprète de Galina « Red » Reznikov

Début du graphique (passez à la fin) Warning: This may make you cry. The Final Season, 2019. #OITNB pic.twitter.com/bUp2yY0aoK — Orange Is the New... (@OITNB) 17 octobre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Dévoilée quelques mois après Le château de cartes (House of Cards, qui elle aussi se termine bientôt), Orange Is the New Black a été l’un des fers de lance de Netflix. Elle a permis au service de vidéos en ligne de se faire une place dans le monde des séries, aux côtés des principaux réseaux de télévision.

Inspirée d’une histoire vraie, à partir des mémoires d’une ancienne prisonnière, Piper Kerman, la fiction créée par Jenji Leslie Kohan a été nommée deux fois dans la catégorie de la meilleure série aux prix Emmy.

L’actrice Uzo Aduba a reçu deux de ces trophées pour son interprétation de Crazy Eye.

On ne connaît pas encore la date de diffusion de la septième saison d’Orange Is the New Black.