Cet attentat a été revendiqué par les talibans. Le général Scott Miller venait de rencontrer des responsables afghans, en prévision des élections législatives de samedi, quand le garde du corps du gouverneur a ouvert le feu sur les personnalités qui sortaient de la réunion.

Malgré la diffusion d'informations contradictoires voulant qu'il ait été blessé lors de la fusillade, le commandant des forces de l'OTAN en Afghanistan est indemne, a précisé le colonel Knut Peters, porte-parole de l'OTAN, mais au moins trois Américains auraient été blessés lors de la fusillade.

Le général Abdul Raziq, chef de la police locale, a quant à lui été tué, atteint de coups de feu dans le dos.

Le général Raziq était très populaire au sein des forces de sécurité afghanes et avait la réputation d'être un ennemi acharné des talibans. « Six de ses gardes du corps et deux membres du service de renseignement afghan ont été blessés », a ajouté une source locale citée par l'AFP.

Le gouverneur de la province de Kandahar, Tooryalai Wesa, ainsi que le chef local du NDS, le service de renseignement afghan, ont été blessés lors de l'attaque.

Un responsable de l'hôpital de Kandahar cité par l'AFP a déclaré que plusieurs hauts responsables avaient été admis aux urgences de son hôpital, sans donner davantage de détails.

Cette fusillade survient au lendemain d'une attaque contre une patrouille de soldats tchèques qui a fait cinq blessés mercredi près de la base aérienne de Bagram, dans la province de Parwan.

Les violences s'intensifient en Afghanistan à l'approche des élections législatives de samedi. Des élections que les talibans et le groupe État islamique (EI) ont promis de torpiller en menant plusieurs attaques dans le pays.