Sandra LaRose avait hâte d’aller magasiner avec sa fille pour sa robe de remise des diplômes cette année.

Kailynn Bursic-Panchuk est décédée au lendemain de son 17e anniversaire, quelques jours après l'accident qui s'est produit lors d'une chaude soirée du mois d'août.

Le 16 août, Kailynn Bursic-Panchuk avait quitté le travail pour se rendre chez un ami, un endroit où elle n’avait jamais encore été. Sandra LaRose a rapporté que selon la police, sa fille avait ouvert Google Maps et recevait des notifications de Snapchat sur son téléphone au moment de la collision.

Désormais, Sandra LaRose veut sensibiliser les conducteurs contre la distraction au volant. La maman ne croit pas que le téléphone était dans la main de sa fille, mais sur le siège passager.

« Je connais Kailynn. Elle revenait à la maison avec sa musique forte tous les soirs du travail. Elle n'a probablement pas entendu le sifflet du train parce que sa musique à cause de ça », a déclaré Sandra LaRose, ajoutant qu'elle avait plusieurs fois demandé à sa fille de baisser le volume en conduisant.

Kailynn Bursic-Panchuk conduisait sa première voiture au moment de la collision. Il s'agissait d'une voiture classique qu'elle s'était procurée quelques mois plus tôt. Photo : Sandra LaRose/Facebook

Selon Sandra LaRose, la voiture de sa fille se trouvait sur l’intersection de la voie ferrée dans le sud-ouest de Weyburn quand le train a foncé sur le véhicule du côté du siège passager, renversant par le même coup la voiture sur le côté.

Kailynn Bursic-Panchuk a subi des blessures graves et a été transportée par le service d'ambulance aérienne STARS à Regina, où elle a été opérée pour éliminer la pression sur son cerveau.

Sandra LaRose était au chevet de sa fille pendant les cinq jours suivants. Le 21 août, date du 17e anniversaire de sa fille, les médecins ont déclaré à la famille qu'il n'y avait aucun espoir que sa fille se remette et maintienne sa qualité de vie.

La famille a pris la difficile décision de laisser partir Kailynn, mais a honoré sa volonté de faire don de ses organes. Ce souhait, inspiré par la tragédie des Broncos de Humboldt, a permis de sauver trois vies, selon la mère.

« Ça me fend le cœur. La plupart du temps, je me demande comment je peux vivre sans elle », a confié la maman. « Mais je sais qu'elle serait fâchée contre moi si je n'essayais pas de faire quelque chose. »