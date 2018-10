Un texte de Thomas Deshaies

Elle a notamment affirmé que le gouvernement dispose d'un grand pouvoir discrétionnaire dans l'approbation des projets qui ont un impact sur l'environnement.

Selon Me Garon, la Procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, à laquelle est assujettie la vaste majorité des projets miniers, peut se résumer à une procédure de consultation, « sans véritables contraintes juridiques », a-t-elle affirmé en faisant référence aux conclusions d'un jugement.

Elle a donc invité le juge à ne pas « s'attarder aux détails », lors de son évaluation du processus qui a mené à l'acceptation de l'agrandissement de la plus grande mine à ciel ouvert en milieu habité au Canada.

La procureure a également plaidé que le processus d'analyse a été mené rigoureusement et de manière intelligible, contrairement à ce que prétendent les citoyens.

Sur la nouvelle norme de bruit

La note d'instruction 98-01 du ministère de l'Environnement, statuant sur les limites de bruits, et qui s'appliquent à toutes les entreprises du Québec, ne sera plus appliquée à Canadian Malartic.

Cette décision soulève la suspicion des avocats représentant les citoyens derrière la démarche juridique.

Me Garon a expliqué à la cour que le gouvernement a notamment agi de la sorte pour éviter que se poursuive un « conflit d'interprétation » sur la norme entre la minière et le gouvernement. Elle estime que les citoyens y gagnent parce que le suivi en continu se poursuivra, ce qui serait, selon elle, un cas inédit au Québec. Les citoyens sont mieux protégés , a déclaré Me Garon à la cour.

« Le gouvernement devait croire la minière sur l'enjeu de la rentabilité »

Les fonctionnaires du gouvernement avaient déclaré à la cour que la modulation des activités en vue de respecter la note d'instruction 98-01 avait été catégoriquement rejetée par la minière. Ils auraient affirmé que le respect des limites de bruits aurait été fatal pour la rentabilité de l'entreprise.

C'est notamment pour cette raison que les fonctionnaires n'ont pas retenu cette option. Les avocats des citoyens avaient cherché à savoir si le gouvernement avait fait des contre-vérifications sur cet argument économique.

Ce n'était pas au gouvernement de décider si un projet est économiquement viable ou non. Me Stéphanie Garon

Stéphanie Garon a remis en doute les intentions du demandeur, le citoyen Dave Lemire.

Elle estime également qu'il aurait dû démontrer les impacts qu'ont les activités de la minière sur sa qualité de vie.

La minière livrera son plaidoyer jeudi.

Aucune des parties impliquées n'a souhaité nous accorder d'entrevue.