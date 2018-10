Le périmètre est sécurisé et la rue Principale devrait rouvrir aujourd'hui. On va nettoyer le site et accompagner les propriétaires qui ont subi des dommages. On s'organise avec les ressources du milieu pour rééquiper, remeubler, rhabiller, aider nos gens à repartir finalement , indique la mairesse de Magog, Vicki-May Hamm.

Au total, 26 personnes ont été prises en charge par la Croix-Rouge.

C'est le Comptoir familial de Magog qui voit à la gestion des dons de vêtements. Pour ce qui est des meubles, on peut s'attendre à ce qu'il manque d'électroménagers. C'est les Chevaliers de Colomb qui va gérer ce bout-là. Ce qui est plus difficile pour nous, c'est que nous n'avons pas d'inventaire des logements disponibles sur le territoire. Les propriétaires qui auraient des logements disponibles sont invités à contacter l'OMH et on va faire la compilation.

Ceux qui voudraient offrir de la nourriture peuvent passer à la Banque alimentaire Memphrémagog située sur la rue Sherbrooke. Des denrées de base comme le sel, le sucre, les céréales, la farine sont particulièrement demandées.

Une collecte de denrées non périssables aura également lieu lors du match des Cantonniers ce samedi.

Toutes les autres personnes qui avaient été évacuées en raison du manque d'électricité ont pu réintégrer leur domicile mercredi.