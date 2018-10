Avec les informations de Tanya Neveu



La direction doit toutefois évaluer les coûts avant que ce changement soit effectif.



Six élus ont démontré leur dissidence. Il s'agit des maires et mairesses des municipalités de Belleterre, Fugèreville, Fabre, Béarn, Rémigny et St-Eugène-de-Guigues.

La préfète, Claire Bolduc, souhaite que les enregistrements soient réalisés par la MRC et qu’ils demeurent la propriété de cette dernière.



Selon un règlement de la MRC toujours en vigueur, les médias ne pourront toutefois pas enregistrer les séances du conseil.

Les segments et les enregistrements seront fournis rapidement aux personnes ou aux journalistes, particulièrement, qui en feront la demande. Claire Bolduc