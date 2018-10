Un texte de Fanny Bédard

Margo raconte qu’elle a presque immédiatement téléphoné à sa voisine quand elle a appris que la légalisation du cannabis aurait lieu le 17 octobre, la même journée que sa fête, pour lui proposer de célébrer l’événement avec un joint.

La résidente du Grand Victoria a élargi l’invitation à une vingtaine de personnes : « Je pense qu’il y en a qui pensaient que je rigolais, que ce n’était pas vrai, mais c’est sérieux ».

Finalement, une quinzaine de ses amies ont répondu à l’appel.

Il ne s’agit pas de la première fois que la Britanno-Colombienne tire sur un joint, mais ses expériences remontent à plusieurs années « quand c’était la mode ». Elle confie qu’elle « n’avale pas la boucane, parce que sinon, [elle] s’étouffe ».

Au départ, pour satisfaire ceux qui ne fument pas, elle avait pensé cuisiner des brownies au cannabis et préparer des boissons infusées, mais elle s’est ravisée. « J’ai lu et entendu que si quelqu’un en mange, on ne sait pas comment il va réagir. C’est comme quand quelqu’un qui prend du vin. On ne sait pas ce qu'est sa tolérance ».

Le joint du 17 octobre a été fourni par une amie dont le fils prend du cannabis pour des raisons médicales. Margo fait valoir qu’elle sait ce qu’elle fume et que ça n’a pas été acheté « n’importe où ».

Elle pense toutefois que le Canada n’est pas encore assez préparé pour la légalisation. Margo trouve que l’âge légal pour consommer du cannabis est trop bas et qu’il faudrait l’augmenter à 25 ans. Elle hésite aussi à révéler son nom au complet, car elle craint les conséquences pour ses voyages aux États-Unis.

La fête d'anniversaire de Margo dans le Grand Victoria Photo : Radio-Canada/Fanny Bédard

Sa fille Amélie n’a pas été surprise quand sa mère lui a parlé d’organiser une telle fête : « Je suis assez habituée avec ses idées assez flyées, je n’ai pas été surprise du tout ».

France, une amie de Margo, n’a pas été choquée par l’invitation de sa copine de longue date. « Je trouvais ça cool ».

Elle dit que la marijuana ne l’intéresse toutefois pas, même si elle a déjà fumé dans le passé. « Pour moi, ce n’est pas parce que c’est légal que je vais fumer. C’est légal de manger de la viande et je n’en mange pas ». Elle ne voit pas légalisation comme quelque chose de bénéfique pour le pays et est d’avis que le gouvernement Trudeau a seulement voulu aller chercher le vote des jeunes.

Les convives de Margo se sont rassemblées dans sa cour arrière pour l’apéro. Avant le coucher du soleil, quand le temps a commencé à refroidir, cinq d’entre elles se sont rassemblées en rond pour prendre quelques bouffées de joint.

Une fois rendu au bout, Margo a lancé : « Bon, on peut rentrer ».