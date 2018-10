La rédactrice en chef au journal, Karen Attiah, explique que c’est l’assistant de Jamal Khashoggi qui lui a fait parvenir la lettre, une journée après sa disparition. Elle dit avoir hésité à la publier, espérant qu’il revienne au journal auquel il contribuait depuis un an.

Mais elle s’est finalement résignée, indiquant que la dernière chronique du journaliste « capture sa passion pour la liberté du monde arabe ».

« Une liberté pour laquelle il a apparemment donné sa vie », ajoute-t-elle.

La liberté de presse bafouée

Dans son texte, Jamal Khashoggi raconte avoir récemment réalisé à quel point peu de pays arabes sont classés comme étant « libres » dans le dernier rapport du Freedom House, une organisation non gouvernementale financée par le gouvernement américain, qui étudie l'état de la démocratie dans le monde.

Ce qui veut dire que « les Arabes vivant dans ces pays ne sont pas informés ou sont mal informés », déplore-t-il.

Ils ne sont pas outillés pour faire face adéquatement, et encore moins pour discuter publiquement, des enjeux qui touchent leur région ou leur vie de tous les jours. Jamal Khashoggi

Jamal Khashoggi dénonce le « discours trompeur des gouvernements qui domine la psyché publique ».

Il raconte l’espoir qui avait fait surface lors du printemps arabe, en 2010. « Les journalistes, les universitaires et la population générale avaient beaucoup d’attentes et espéraient des sociétés arabes libres dans leurs pays respectifs. Ils s’attendaient à être émancipés de l’hégémonie de leurs gouvernements et de leurs constantes interventions et censure de l’information. »

Des espoirs qui ont été déçus, puisque ces sociétés sont « retombées » dans le statu quo ou connaissent « des conditions encore plus dures qu’avant », note-t-il.

Les gouvernements ont « carte blanche pour faire taire les médias »

Selon lui, les irrégularités sur le plan de la liberté de presse ne sont plus condamnées par la communauté internationale. Le journaliste saoudien estime que « les gouvernements arabes ont même carte blanche pour faire taire les médias », citant notamment les arrestations de journalistes locaux.

Le monde arabe fait face à son propre "rideau de fer" imposé, non pas par des acteurs étrangers, mais par des forces internes avides de pouvoir. Jamal Khashoggi

Le chroniqueur termine son texte en réclamant une plateforme médiatique moderne, « isolée de l’influence des gouvernements nationalistes qui propagent la haine » et sur laquelle les journalistes arabes pourraient s’exprimer.