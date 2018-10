Un texte de Timothé Matte-Bergeron

La candidate sortante, l’enseignante Trish Kolber, a d’entrée de jeu fait valoir l'expertise acquise pendant son engagement au conseil d’administration, où elle siège depuis 2016.

« Je suis enseignante depuis 25 ans déjà, déclare-t-elle. Je sais ce qu’est une éducation de qualité parce que je travaille dans une salle de classe ».

Trish Kolber siège au conseil d'administration du CSF depuis juillet 2016. Photo : Radio-Canada

Elle affirme avoir travaillé de près avec les autres conseillers de la Colombie-Britannique pour obtenir plus de financement du ministère de l’Éducation, dans les salles de classe et pour l’enseignement. Elle se dit satisfaite du travail effectué par le CSF à ce chapitre.

Nous avons fait beaucoup de progrès, mais il y a encore beaucoup à faire Trish Kolber

Un manque de transparence?

Patrick Gatien, père de trois jeunes enfants et président de l’Association des parents de l’École élémentaire Anne-Hébert, affirme que le CSF aurait avantage à avoir une vision plus à long terme.

« On semble toujours réagir, sans réellement planifier », pense-t-il.

Comme la candidate Dominique Robeyns, il est d’avis que le CSF manque de transparence, ce à quoi il promet de s’attaquer.

« Il y a beaucoup de décisions et de communications qui se font à huis clos à l’intérieur du CSF, dit-il. En tant que communauté, on n’a aucune idée de ce qui se passe. »

Patrick Gatien et Dominique Robeyns sont candidats aux élections scolaires en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada/Timothé Matte-Bergeron

« Ils devraient améliorer les moyens de communication avec les parents, croit Dominique Robeyns. Et quand ils consultent, il faut une réelle consultation, pas une consultation quand les décisions sont déjà prises. » Une allusion à la décision d’envoyer des élèves de l’École Anne-Hébert dans une seconde annexe lors de la rentrée 2018, une décision que certains parents ont affirmé s’être fait « imposer » et qu'a dénoncée M. Gatien.

L’ancienne présidente de l’Association des parents de l’École Rose-des-vents, poste qu’elle occupait lors de sa victoire en Cour suprême du Canada en 2015, affirme être allée à la rencontre de parents dans chacune des écoles du CSF dans le Grand Vancouver, pour mieux comprendre leurs demandes.

Dans chaque école, il y a des besoins différents Dominique Robeyns

La structure du CSF critiquée

Mme Robeyns affirme aussi qu’il faut revoir la structure du CSF : « Il y a une structure bizarre au CSF, avec deux têtes : une qui s’occupe de l’éducation [Bertrand Dupain], et une autre qui s’occupe de l’immobilier [Sylvain Allison]. Il faut décider à quelle tête on peut parler si on a un problème. »

Patrick Gatien est du même avis. Il évoque une structure « brisée ».

Selon Trish Kolbert, c’est toutefois une structure nécessaire compte tenu de la nature du CSF.

« Les deux travaillent très bien ensemble, assure-t-elle. Nous avons deux experts dans leur domaine, ce qui convient parfaitement à notre conseil scolaire, puisque nous sommes à l’échelle provinciale. »

Elle explique que la quarantaine d’établissements gérés par le CSF, dont plusieurs sont loués à d’autres conseils scolaires dans la province, demande beaucoup de travail.

« Il faudrait peut-être qu’une tête ait plus de pouvoir que l’autre pour qu’on puisse discuter avec une seule personne qui représente le CSF », croit toutefois Dominique Robeyns.

Le conseil d’administration du CSF comporte sept sièges de conseillers. Quatre font l’objet d’une élection.

Les élections se tiennent samedi le 20 octobre, en même temps que les élections municipales.