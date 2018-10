Selon la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), on compte 5000 véhicules de plus qu'au début du mois de juin et deux fois plus qu'à la fin de l'an dernier.

Selon les dernières données, qui datent du 30 septembre, 25 % des propriétaires actuels habitent en Montérégie, plus de 15 % à Montréal et près de 11 % dans Lanaudière, tout juste avant les Laurentides, qui compte 3311 véhicules, soit 9,24 %.

Une borne de recharge pour une voiture électrique Photo : Reuters/Fabrizio Bensch

Laval suit avec 1890 véhicules, soit 5,27 %. La ville a d’ailleurs initié un programme unique au Canada. Il permet aux citoyens lavallois d’obtenir un coup de pouce financier de 2000 $ à l'achat d'une voiture électrique. Cette somme s’ajoute à la subvention de 8000 $ que le gouvernement du Québec accorde déjà.

Ailleurs au Québec, la Capitale-Nationale compte 3455 véhicules électriques, soit 9,64 %. Ce sont près de 2000 véhicules qui sont immatriculés en Estrie avec une proportion de 5,57 %, suivie par la Mauricie avec 3,39 % pour 1216 véhicules des 35 842 immatriculés au Québec.