Un texte de Frédéric Pepin

Plusieurs résidents de Smiths Falls et des employés se sont rassemblés en grand nombre au quartier général de Canopy Growth mercredi pour souligner la fin de l'interdiction du cannabis à usage récréatif. Ils ont accueilli le président directeur général de l’entreprise, Bruce Linton, en héros.

Je me sens choyé d’être ici avec vous aujourd’hui, le monde tout entier a les yeux braqués sur nous et c’est une excellente première journée pour la légalisation. Bruce Linton, PDG, Canopy Growth

Le producteur de marijuana a eu un impact considérable sur la petite communauté de l’Est ontarien.

Au départ, l’entreprise comptait une centaine d’employés. Aujourd’hui, plus de 300 personnes travaillent à l’usine Tweed à Smiths Falls. Et maintenant, la municipalité se tourne vers l'avenir dans l’espoir de profiter davantage de la présence de l’usine.