Le feu s'est déclaré vers 1 h 30 mardi dans une pièce d'entreposage du deuxième étage du bâtiment situé au 184 rue Principale, au coeur de la municipalité.

Les locataires sont sortis in extremis. Le locataire du troisième étage est sorti par l'escalier d'urgence et le locataire du deuxième étage, qui se trouvait à côté du foyer d'incendie, est sorti par la porte patio. C'est l'avertisseur de fumée qui l'a réveillé , explique le directeur du Service des incendies de Lambton, Michel Fillion.

Quand on est arrivés, les deux étages étaient en feu [...] C'est un incendie majeur. Ça nous a pris presque trois heures pour le contrôler , ajoute-t-il.

Des inspecteurs tenteront de déterminer la cause de l'incendie jeudi. L'hypothèse d'un feu criminel a toutefois été écartée. Le bâtiment est une perte totale : le toit s'est effondré et la structure a été lourdement endommagée. Les dommages sont estimés à plus de 300 000 $.

Le bâtiment a beaucoup été endommagé par l'eau. À cause des grands vents, on a utilisé beaucoup d'eau , précise Michel Fillion.

Les deux locataires ont été pris en charge par la Croix-Rouge.