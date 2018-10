Un texte de Jessica Blackburn

La jeune fille était demeurée coincée sous le véhicule pendant 45 minutes.

Je me suis fait happer et j’ai roulé en dessous de l’autobus et j’ai perdu toute la peau de mes jambes. J’ai eu beaucoup de fractures , raconte Florence.

En état critique, elle avait été transférée par hélicoptère à l’hôpital Sainte-Justine de Montréal.

L'accident s'est produit le 5 octobre 2011. Photo : Radio-Canada

Opérations, greffes de peau, réadaptation : chaque étape a représenté un défi. La jeune fille a dû passer une partie de son adolescence entre les murs du centre hospitalier.

Ça a été vraiment des moments difficiles, mais j’ai été chanceuse d’avoir une aussi belle équipe pendant toutes ces années. Florence Boucher

Sept ans après le drame, Florence Boucher mord dans la vie malgré les séquelles qui la marqueront à jamais.

J’ai l’air parfaitement normal, mais j’ai encore beaucoup de séquelles. Ça va beaucoup mieux, je peux vivre ma vie presque normalement et j’en suis très très contente. Les médecins ne pensaient jamais que j’allais pouvoir marcher à nouveau , ajoute-t-elle.

Elle tenait à raconter son histoire pour remercier ceux et celles qui l’ont aidée à surmonter cette épreuve difficile.

Cette année, j’ai senti qu’enfin je pouvais apprécier la vie pour vrai. À ce moment-là, j’ai réalisé à quel point j’ai eu beaucoup d’aide et de beaux mots et ça m’a vraiment aidée et je n’ai jamais pris le temps de remercier ces personnes-là , conclut-elle.

Florence est suivie de près par les médecins de l’hôpital Sainte-Justine, où elle doit se rendre tous les six mois pour des rendez-vous de suivi.

La survivante a pu terminer son secondaire et elle est présentement au cégep. Elle rêve de devenir vétérinaire.