Mardi, le conseil municipal de la petite localité de Bar Harbor, dans le Maine, a voté à l’unanimité, sept voix contre aucune, pour accorder à Bay Ferries un bail de cinq ans pour l’utilisation de son terminal.

Le traversier The CAT reliait autrefois Yarmouth et Bar Harbor. Les traversées ont été abandonnées en 2009 quand le gouvernement néo-démocrate de l’époque en Nouvelle-Écosse avait décidé de ne plus octroyer la subvention annuelle. Beaucoup plus rapide que son prédécesseur, le navire en service aujourd’hui peut transporter au moins 700 passagers et plus de 200 voitures.

Gary Friedmann, président du conseil municipal de Bar Harbor, dit que des travaux débuteront immédiatement aux installations, inutilisées depuis 2010, que la Municipalité a achetées du ministère des Transports de l’État du Maine en juin dernier.

L’élu municipal indique que certains citoyens ont fait part de leur inquiétude quant à la longueur du bail signé par Bay Ferries. Ils redoutent que l’arrivée du service de traversier pour une si longue période ne signifie la mise au rancart de certaines idées qui auraient pu être envisagées pour cet espace, comme une marina, un parc, un stationnement ou encore des contrats avec des bateaux de croisière.

Le terminal de traversier de Bar Harbor, dans le Maine. Photo : Cornell Knight

M. Friedmann répond que la Municipalité a pris des précautions à cet égard. Il y a une clause dans le contrat de location qui stipule que si Bay Ferries est incapable de cohabiter avec la garde côtière, les douanes, les agents frontaliers, la marina et les activités des petites embarcations, le contrat sera invalidé , souligne-t-il.

La saison 2018 du traversier The CAT a pris fin le 8 octobre. Au total, ce sont 50 185 passagers qui ont cette année effectué la traversée de cinq heures et demie entre les deux pays. Il s’agit d’une hausse de 21 % comparativement à l’année précédente, mais l’utilisation du service avait diminué de 25 % entre 2016 et 2017.

Un embarcadère à Bar Harbor plutôt qu’à Portland réduit la durée du voyage entre le Maine et la Nouvelle-Écosse, ce qui réduira les coûts de carburant et de main-d’oeuvre, croit Bay Ferries.

Le conseiller Gary Friedmann affirme avoir parlé à des hôteliers de la région qui rêvent déjà, selon lui, à une recrudescence de l’activité touristique. Beaucoup de gens sont emballés à l’idée de rétablir cette liaison internationale , dit-il.

Avec les informations d'Anjuli Patil