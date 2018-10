Avec les informations d'Émilie Parent-Bouchard

La directrice travaux publics et habitation de la première nation Abitibiwinni, Martine Bruneau, accueille les curieux de la communauté au tout nouvel écocentre. En plus de la documentation sur les matières résiduelles acceptées et sur les horaires de cueillette, elle leur remet une chaudière et un bac pour recueillir les peaux de banane et autres raclures de légumes, restes de viandes, coquilles d'oeufs et mouchoirs.

Pour faire du compost et tout ça, c'est une bonne initiative. Ça va sensibiliser le monde à faire du compost , lance avec enthousiasme Jonathan Rankin, un résidant de la communauté venu visiter le nouvel écocentre.

Les gens ont des petits bacs comptoirs et quand c'est plein, ils ont la chaudière , renchérit Martine Bruneau, qui travaille sur ce projet depuis plus d'un an.

De gauche à droite : Chantal Kistabish, coordonnatrice à la planification communautaire globale de Pikogan, Martine Bruneau, directrice travaux publics et habitation et Laura Morgan, chargée de projet en gestion des matières résiduelles de l'Institut de développement durable des Premières nations du Québec et du Labrador. Photo : Radio-Canada/Émilie Parent-Bouchard

Réduction des déchets... et des coûts!

Oui, on est les premiers à avoir ce genre de projet-là [dans la région, donc] je suis vraiment fière de ça!, poursuit-elle, précisant que les matières résiduelles serviront à produire de la terre noire qui pourra être remise aux membres de la première nation Abitibiwinni. J'invite les gens à composter le plus possible parce que la facture de matières résiduelles est élevée, mais si les gens compostent, ça va de soi que notre facture va descendre aussi pour les matières résiduelles et c'est excellent pour l'environnement.

On sauve des coûts à l'enfouissement également en revalorisant nos matières organiques sur place. Je crois que les gens vont être fiers de ce beau projet-là! Martine Bruneau, directrice des travaux publics et de l'habitation à Pikogan

À l'avant-garde des communautés de la province

Le projet dont les coûts sont évalués à près de 350 000 $ a aussi reçu le soutien technique de l'Institut de développement durable des Premières nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL). La chargée de projet en gestion des matières résiduelles, Laura Morgan, note qu'il s'agit seulement de la deuxième communauté autochtone au Québec à s'être dotée d'une telle plateforme de compostage.

Surtout avec l'équipement, le composteur thermophile qu'on a acheté, c'est une première pour les communautés en Abitibi et même dans les municipalités, c'est la première fois que ça se voit, explique Mme Morgan, ingénieure industrielle qui collabore au projet depuis ses débuts. Au Québec, la communauté de Wôlinak a utilisé la même technologie, mais sinon, c'est la première fois.

L'Institut a aussi fait traduire matériel de sensibilisation et affiches en algonquin. Et il formera le personnel au cours des prochaines semaines puisque la première collecte doit avoir lieu début novembre. En comparaison, la MRC d'Abitibi espère pour sa part pouvoir commencer la collecte des bacs bruns en 2019, mais ne peut s'avancer de manière plus précise en ce qui a trait à la date.

La documentation faisant la promotion du service de compostage à Pikogan a été traduite en algonquin. Photo : Radio-Canada/Émilie Parent-Bouchard