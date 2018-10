Un texte de Laurence Gallant

Le téléphone du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Rimouski ne dérougit pas, un an après le début du mouvement #MoiAussi. L'intervenante sociopolitique au CALACS de Rimouski, Pascale Parent, indique que le centre a reçu 150 nouvelles demandes dans la dernière année, ce qui correspond proportionnellement à la hausse observée en moyenne dans la province.

Au niveau national, le regroupement des CALACS remarque une hausse de 25 % des demandes d'aide.

Selon plusieurs intervenantes de l’Est-du-Québec, un réel changement de mentalité est en train de s’opérer auprès des jeunes femmes, en particulier.

La Côte-Nord a aussi été happée par le mouvement : à Baie-Comeau, les intervenantes observent une hausse d'au moins 400 % du nombre de demandes d'aide depuis le début du mouvement de dénonciation #MoiAussi.

Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Baie-Comeau se concentre beaucoup sur les activités de prévention et de sensibilisation, mais il s'est retrouvé cette année avec une dizaine de demandes d'aide de plus que les années précédentes.

Guilaine Lévesque, la coordonnatrice du CALACS de Baie-Comeau, se réjouit aussi de voir que l'organisme profite d'une plus grande écoute de la part du milieu, notamment auprès des bailleurs de fonds.

Les intervenantes du CALACS du KRTB, qui couvre l’Ouest bas-laurentien, remarquent surtout une hausse de demandes de formation et de sensibilisation dans le milieu.

Des victimes isolées

Au Bas-Saint-Laurent tout comme sur la Côte-Nord, les intervenantes des CALACS font face à un enjeu de taille : les localités isolées et la grandeur du territoire.

Certaines localités n'ont pas encore accès à Internet haute vitesse et le réseau cellulaire est déficient, ce qui rend la communication difficile avec les femmes qui ont besoin d'aide.

À Sept-Îles, le CALACS ne compte que deux intervenantes pour couvrir les demandes de Port-Cartier à Natashquan. Martine Michel raconte qu'il y a des moments où personne au bureau ne peut répondre au téléphone. Chiffrer les demandes d’aide est alors de l’ordre de l’impossible.

Du côté du CALACS Lumière Boréale de Baie-Comeau, cinq intervenantes couvrent le territoire de Sacré-Cœur jusqu'à Baie-Trinité, ainsi que la Basse-Côte-Nord.

En ce sens, agir auprès de victimes dans des villages isolés est un réel défi.

Ça fait des déchirements, ça fait des difficultés. C'est très très difficile à vivre et elles n'ont pas le moyen de sortir des communautés. Guilaine Lévesque, coordonnatrice du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Baie-Comeau

Il y a des communautés sur la Basse-Côte, c'est en avion que tu peux [en] sortir. Il y a toujours un moment où la personne a besoin d'être en contact réel avec l'intervenante. Ça, c'est vraiment une grande difficulté, parce qu'on n'a pas les budgets pour se déplacer dans ces communautés-là , explique Guilaine Lévesque

Avec les urgences, difficile de s’attaquer aux problèmes structurels

Pascale Parent, du CALACS de Rimouski, salue la prise de conscience engendrée par le mouvement de dénonciation d'agressions et de harcèlement sexuel, mais estime que le financement demeure inadéquat autant auprès des organismes communautaires que dans le système de santé et de services sociaux.

Pascale Parent, intervenante sociopolitique au CALACS de Rimouski

Avec une augmentation des besoins de femmes qui nous appellent, on [doit répondre] aux urgences, mais il y a tout un volet dans notre travail qui est de prévention et de promotion et de lutte aussi de concertation de changement social.

De dire : "Non, on veut changer, on veut que la violence diminue dans notre société", bien, des fois, c'est quelque chose qu'on est obligé de tasser parce qu'on est dans répondre à l'urgence. Pascale Parent, intervenante sociopolitique du CALACS de Rimouski

Pas nécessairement plus de plaintes à la police

Bien que plus de femmes demandent de l'aide à Rimouski, le CALACS ne remarque pas d'augmentation quant au nombre de plaintes déposées à la police.

Pour Mme Parent, la réparation est davantage une priorité que la dénonciation.

Les femmes vont vouloir reprendre du pouvoir sur leur propre vie avant de vouloir faire ça. Pour elles, ça n’a pas de sens d’embarquer dans le processus judiciaire. C’est de longues démarches qui demandent beaucoup aux femmes. Pascale Parent, intervenante sociopolitique du CALACS de Rimouski

Les efforts de sensibilisation, de formation, se poursuivent tout de même auprès des instances comme la police et le milieu judiciaire, mais porter plainte demeure un immense pas à franchir pour beaucoup de victimes. Au final, 90 % des agressions sexuelles ne seraient pas rapportées à la police.