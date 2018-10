Un texte de Noémie Moukanda

En ce 17 octobre, premier jour de la légalisation de cette drogue au Canada, seuls des accessoires sont en vente dans la boutique Evergreen Cannabis Society de la 4e Avenue Ouest. On y trouve du papier à rouler, des briquets, des pipes à eau ou encore des vaporisateurs, mais pas de marijuana.

Les derniers accessoires encore en vente dans ce comptoir de vente de cannabis médicinal Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

Un comptoir de marijuana vide au premier jour de la légalisation du cannabis Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

Mardi, le magasin comprenait toute une panoplie d’herbes et produits tels que des savons et huiles. Les clients n’ont pas manqué cette occasion de faire de bonnes affaires.

Le comptoir de vente de marijuana médicinale Evergreen Cannabis society à Vancouver Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

C’était fou. Nous avons eu beaucoup de monde. Nous avons dû appeler du renfort. Mike Babins, propriétaire d'Evergreen Cannabis Society

Mike Babins souligne que cette liquidation a permis à certains clients de témoigner de leur soutien et de les remercier pour ces trois années de service.

Se conformer à la législation provinciale

Alors qu’il était parmi les 19 comptoirs de vente de marijuana médicinale à posséder un permis de la Ville de Vancouver, Mike Babins a compris mardi matin que la province reprenait les choses en main.

La province a appelé et a dit : ne prenez pas [de risque]. Mike Babins, propriétaire d'Evergreen Cannabis Society

Il raconte que la Direction des permis d'exploitation pour la vente d'alcool, qui s’occupe de l'octroi des licences et de la surveillance du marché du cannabis, lui a affirmé qu’il sera parmi les premiers à obtenir un permis et que cela prendrait deux à trois semaines. Mike Babins a préféré alors « prendre son mal en patience et ne pas mettre en péril ses chances ».

Les étagères d'un comptoir de vente de marijuana presque vides Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

Cette attente était prévisible, dit-il. Alors il s’est préparé pour que les affaires n’en pâtissent pas, même s’il reconnaît que c’est une perte de revenu.

On a mis de l’argent de côté et on attend. Mais je vois les choses à long terme. Je préfère que les affaires soient durables que faire un gros paquet d’argent aujourd’hui. Mike Babins, propriétaire d'Evergreen Cannabis society

Le jour J est arrivé

Au-delà des contraintes, pour M. Babins, le plus important semble être cette légalisation tant attendue.

C'est une très bonne chose. J’ai attendu toute ma vie ce moment. Mike Babins, propriétaire d'Evergreen Cannabis society

Il parle d’un nouveau chapitre qui s’ouvre et ne voit aucun souci à recommencer à zéro. En attendant d'obtenir le permis de la province, Mike Babins va entreprendre des travaux de rénovation de son magasin.

Mike Babins, propriétaire d'Evergreen Cannabis Society à Vancouver Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

Par ailleurs, conformément aux exigences de la Ville, il a affiché sur la devanture de son comptoir qu’il a fait une demande pour devenir un vendeur agréé de marijuana à usage récréatif. Cette démarche a pour but de signaler au voisinage la nouvelle vocation de son enseigne et durera deux semaines.

De plus, il prodigue des conseils à ceux qui poussent la porte de son magasin et les renvoie au site internet du gouvernement. Il estime que la province fournit « beaucoup d’efforts » pour accélérer le processus et les guider dans cette période de transition, en communiquant de manière accrue.