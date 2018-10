Même si le magasin The Grow Room est très tranquille en cette journée de légalisation de la marijuana, les responsables de la boutique espèrent que leur initiative aura du succès à long terme.

« Cultiver son propre cannabis à la maison n’est pas si difficile », affirme Reagan Cooper, la directrice de la boutique, « tout le monde peut y arriver avec un peu de connaissances et d’aide ».

« Le cannabis pousse vite, vous regardez votre plante un jour, et à nouveau le lendemain, vous verrez la différence », confirme Chad Bonin, maître cultivateur à la boutique.

Les responsables de la boutique The Grow Room espèrent réussir à intéresser les consommateurs à cultiver leur propre cannabis. Photo : Radio-Canada/Miriane Demers-Lemay

La boutique propose des ciseaux de coupe, du terreau de coco, des produits pour équilibrer l'acidité du sol, mais aussi des livres de recettes, des torréfacteurs et des moules. Le tout est proposé dans un cadre ressemblant à un centre du jardin spécialisé en cannabis, mais avec une touche de café branché. La seule chose que le magasin ne vend pas, ce sont les fameuses graines de cannabis.

Les parents pourraient apprécier certains produits du magasin, explique l’équipe de The Grow Room. Des humidificateurs et des serres personnelles à l'intérieur sont conçus pour se fermer à clé.

« On veut démystifier l’usage du cannabis. Les cultivateurs et les consommateurs ont pu être mal informés par le passé sur le problème de la sécurité, sur la culture à domicile et sur la consommation » ajoute Mackenzie Bulych, la coordonnatrice d'éducation communautaire de la boutique.

À partir du 24 octobre, des ateliers sur le cannabis seront offerts chaque semaine. L'éducation du public constitue l'une des priorités du magasin.

Avec les informations de Miriane Demers-Lemay