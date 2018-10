Des dix candidats à la mairie qui ont reçu notre questionnaire, sept nous ont fait parvenir leurs réponses : Brian Bigger, Cody Cacciotti, Bill Crumplin, Jeff Huska, Dan Melanson, Patricia Mills et Bill Sanders. Cet article est rédigé à l’aide de leurs réponses. Brian Bigger, Cody Cacciotti et Patricia Mills ont répondu en français.

Sudbury, ville bilingue?

En décembre 2017, le mouvement Ottawa ville bilingue a culminé dans la sanction royale du projet de loi 177, qui oblige la ville à adopter un règlement municipal instaurant le bilinguisme dans son administration et dans ses services.

Trois des candidats à la mairie affirment vouloir recréer ce processus à Sudbury : Brian Bigger, Bill Crumplin et Bill Sanders.

J’aimerais me pencher sur les aspects et le processus requis pour devenir une ville bilingue , explique le maire sortant. Nous jouissons d’une population francophone importante et dynamique. C’est possiblement le temps d’examiner la faisabilité de ceci.

Joanne Gervais, directrice de l’ACFO du Grand Sudbury, défend le bilan du maire sortant.

Depuis l’entrée en poste de M. Bigger, il s’est toujours montré très ouvert à la communauté francophone , affirme-t-elle.

Joanne Gervais croit qu'il y a eu des progrès pour les francophones de Sudbury depuis quatre ans. Photo : Radio-Canada/Mathieu Grégoire

La directrice de l'ACFO du Grand Sudbury se dit toutefois déçue de la position de Jeff Huska, qui ferme d’emblée la porte au bilinguisme officiel, et de celle Dan Melanson, qui affirme qu’il est d’abord et avant tout redevable aux contribuables.

Ce n’est pas seulement les anglophones qui payent des taxes , affirme Mme Gervais.

De son côté, M. Sanders avoue n’avoir pas considéré les enjeux francophones auparavant. Il partage toutefois une vision d’une ville bilingue, qui offre une interprétation francophone des réunions du Conseil, et améliore les services en français de la ville .

En plus de proposer la mise en place d'interprétation en direct, pour que les conseillers puissent écouter les présentations de citoyens francophones , ce candidat propose un programme de soutien à l’apprentissage du français pour les employés municipaux.

Une fois le cours complété, les frais d’inscriptions seraient remboursés par la ville , précise M. Crumplin.

Investir dans la culture

Alors que le maire sortant aimerait voir plus d’événements francophones durant l’été , M. Melanson croit que la Place des Arts viendra régler plusieurs problèmes.

Dessin de l'édifice de la future Place des Arts de Sudbury Photo : Radio-Canada/Facebook/Place des Arts du Grand Sudbury

Aujourd’hui, il y a un décalage entre les gens de la vieille Ville de Sudbury et des communautés environnantes , soutient-il.

M. Melanson maintient que la Place des Arts comblera cet écart. Il s’engage à faciliter la participation des gens des communautés comme Chelmsford et Val Caron aux événements de la Place des Arts.

Cody Cacciotti, qui se dit fier d'avoir grandi dans un milieu bilingue, croit qu'il est important de continuer à promouvoir le riche héritage francophone de Sudbury.

En particulier, je veux travailler avec le groupe de la Place des Arts pour assurer le développement durable de ce site , précise M. Cacciotti.

De son côté, Bill Crumplin soutient qu’il faut mieux représenter les francophones et les autres communautés dans le paysage sudburois .

Sudbury est le lieu de naissance du drapeau franco-ontarien, une des symboles importants pour les francophones de la province. Photo : Université de Sudbury

Les symboles sont importants pour créer un sentiment de communauté , dit-il. Je crois que nous devons avoir plus de rues, d’arénas et d’édifices nommés en l’honneur de francophones importants de la région.

Moins d’innovation de la part de certains candidats

Patricia Mills et Jeff Huska ne précisent pas d’initiatives spécifiques aux francophones. Ils se montrent ouverts aux suggestions des francophones, mais sans leur offrir de place privilégiée.

En tant que mairesse, je demanderais directement l’avis des francophones pour voir comment la municipalité pourrait aider à faire progresser les projets en cours et à en développer des nouveaux qui auront des retombées positives pour la communauté sudburoise tout entière , répond Mme Mills.

De sa part, Jeff Huska a répondu en une seule phrase : Comme je l’ai déjà dit, je suis en faveur que n’importe quel groupe vienne de l’avant avec un plan d’affaire durable pour améliorer notre ville culturellement et économiquement.

Des priorités négligées

Selon Mme Gervais, en plus de la transition vers une ville officiellement bilingue, les priorités incluent l’amélioration des services en français et l’affichage bilingue sur la place publique.

La directrice de l'ACFO du Grand Sudbury aimerait voir une mise à jour de la politique des services en français, qui date de 2001.

Il n’y a pas de mention des médias sociaux [dans la loi] , soulève-t-elle. Je pense aussi que la loi devrait avoir plus de dents. […] Il n’y a aucune répercussion lorsqu’elle n’est pas respectée.

J’aimerais aussi voir la mise en place d’un processus plus rigoureux pour déposer des plaintes , ajoute Mme Gervais.

Les candidats ne se sont pas prononcés sur cet enjeu.