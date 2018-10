« Quand on pense au cannabis, beaucoup de gens vont penser au THC et au cannabidiol (CBD). Mais en réalité, la plante contient au moins 120 autres composés et nous en savons relativement peu sur leur fonctionnement dans le corps », explique le Dr Robert Laprairie, professeur associé de pharmacologie et de neurosciences à l’Université de la Saskatchewan.

Avec son groupe de chercheurs, le biologiste espère mieux comprendre comment ces composés agissent sur le corps.

« C’est comme si on nous donnait un nouveau jouet, et il y a un potentiel incroyable », renchérit le professeur Darrell Mousseau de la Chaire de recherche de la Saskatchewan sur la maladie d'Alzheimer et les démences qui y sont liées, à l'Université de la Saskatchewan.

Le professeur Darrell Mousseau Photo : Radio-Canada

Il s’intéresse aussi aux interactions entre les molécules du cannabis et le corps, mais surtout à leur résultat sur le comportement des gens et les symptômes de certaines maladies, comme le diabète ou la dépression.

« Dans le domaine de la santé, par exemple, ça va nous donner des occasions incroyables pour voir ce qui se passe avec ces molécules qui peuvent activer des systèmes qui existent déjà dans notre corps », affirme-t-il.

Darrell Mousseau accueille avec enthousiasme les possibilités d’éducation du public qui viennent avec la légalisation du cannabis. Il espère apporter davantage d’outils aux gens pour qu’ils puissent tirer le maximum de bénéfices du produit. Selon lui, beaucoup de patients se documentent sur le Web au sujet du cannabis, pratiquent l’automédication et n’utilisent pas la substance convenablement.

Avec de la recherche, on va pouvoir leur donner des preuves pour leur dire quelle plante utiliser et dans quelle proportion. Darrell Mousseau, professeur à l'Université de la Saskatchewan

Robert Laprairie souligne qu’avec la légalisation, la stigmatisation du produit va diminuer et les patients qui l’utilisent vont pouvoir davantage parler des effets qu’ils ressentent.

Robert Laprairie, Darrell Mousseau et une quinzaine d’autres chercheurs font partie d'une équipe interdisciplinaire de recherche de l’Université de la Saskatchewan, l’Initiative de recherche sur les cannabinoïdes de la Saskatchewan (CRIS), qui met à profit la pharmacie, la nutrition, les sciences vétérinaires, l’agriculture, la santé publique, le droit et les politiques publiques.