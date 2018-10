Un texte d'Abdoulaye Cissoko

À 18 ans, Zachary Carrière a dû quitter Saint-Laurent pour trouver un emploi dans une entreprise de construction à Winnipeg.

Lorsqu'on lui demande pourquoi il a fait ce choix, il répond : « C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi à Saint-Laurent pour des jeunes. Tous les jeunes de mon âge travaillent en dehors de Saint-Laurent, car il n'y a pas beaucoup d'industries sur place. »

Avant de venir à Winnipeg, il a occupé un emploi temporaire à l'église locale où il s'occupait de l'entretien de la pelouse. « Ça a duré juste pendant l'été, après plus rien. Pour quelqu'un de mon âge, il faut trouver un meilleur emploi », dit-il.

Zachary Carrière est parti de Saint-Laurent pour trouver du travail à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Pourtant, Zachary Carrière aurait voulu rester dans son village. Et il dit ne pas être le seul à vouloir le faire. « Je connais beaucoup de jeunes qui veulent rester à Saint-Laurent, mais il n'y a pas beaucoup de possibilités pour eux », dit-il.

Debbie Lavallée, une habitante de Saint-Laurent, dit que la question de l'emploi a toujours été un problème. Selon elle, cette situation n'est pas sans conséquence. « On perd des ressources et des membres de nos familles. Les jeunes devraient avoir le choix de pouvoir rester ou non à Saint-Laurent », souligne-t-elle.

Norbert Langelier, qui est pêcheur, pense que, si les jeunes quittent le village, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas y vivre. La preuve, dit-il, il y en a beaucoup qui ont des chalets à Saint-Laurent et qui reviennent y séjourner. Sauf que, pour les retenir, il faut de l'emploi, ajoute-t-il.

Il pense que le projet d'usine de transformation de poisson pourrait en partie aider à résoudre le problème.

Ce projet qui est dans l'air depuis plusieurs années pourrait créer jusqu'à 300 emplois dans cette municipalité de 1500 habitants.

Mais, pour Norbert Langelier, les emplois doivent aussi offrir une bonne rémunération. « Lorsqu'on voit des entreprises dans les pipelines qui paient presque 30 $ de l'heure, c'est impossible de rivaliser avec elles », estime-t-il.

Comment éviter cet exode et faire en sorte que les jeunes qui vont poursuivre leurs études universitaires à Winnipeg ou ailleurs reviennent travailler à Saint-Laurent? C'est l'équation que doivent résoudre les trois candidats à l'élection municipale.

Ce qu'en pensent les candidats

Dans sa plateforme électorale, la préfète sortante, Cheryl Smith, qui brigue un second mandat, soutient qu'elle a pris certaines initiatives afin de remédier à la situation.

Elle affirme que son administration a soutenu tous les investisseurs qui souhaitent créer des entreprises dans la municipalité, entre autres une usine de transformation de poisson.

La candidate Louise McKay reconnaît aussi que le manque d'emploi est un problème crucial pour Saint-Laurent. « Les jeunes arrivent à travailler par-ci par-là, mais il n'y a pas vraiment d'emploi pour les jeunes diplômés. Alors ils s'en vont à Winnipeg ou en Alberta et on les perd », souligne-t-elle.

Elle aussi compte sur l'usine de transformation de poisson pour créer de l'emploi pour les gens de Saint-Laurent et des communautés environnantes.

De son côté, le candidat Earl Zotter, qui est aussi un ancien préfet de Saint-Laurent, se dit convaincu que la meilleure façon d'attirer des investisseurs serait de tabler sur le potentiel de Saint-Laurent : la pêche.

Il dit que la Municipalité doit être capable de promouvoir davantage ce secteur. Ce sera l'une de ses premières missions, s'il est élu.

Les propositions des candidats

Cheryl Smith :

Travailler étroitement avec la province pour réguler le niveau du lac Manitoba en utilisant le canal de dérivation de Portage-la-Prairie.

Maintenir de bonnes routes et lutter pour avoir un service ambulancier permanent.

Travailler pour attirer plus d'entreprises et d'investisseurs.

Soutenir toutes les initiatives locales, par exemple en terminant le Centre du patrimoine métis.

Louise McKay :

Améliorer l'état des routes et chemins.

Fournir plus de maisons à prix abordable aux familles et aux personnes âgées.

Créer plus de liens entre les jeunes et les aînés.

Augmenter le nombre de bénévoles dans la communauté.

Earl Zotter :