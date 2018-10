La directrice des ressources humaines de l’entreprise notamment spécialisée dans le transport, Marilyn Gilbert-Martel, prévoit accueillir près de 200 personnes alors qu’une trentaine de postes sont vacants.

L’entreprise cherche surtout du personnel pour ses équipes de déneigement.

Présentement, on est à la recherche d'opérateurs d'équipements lourds, d'opérateurs de déneigeuses et de journaliers au déneigement. C'est sûr que c'est pour les postes saisonniers, mais on offre des postes à temps plein puis il y a possibilité d'une embauche permanente par la suite , explique Marilyn Gilbert-Martel.

La pénurie de main-d'oeuvre force l'entreprise à modifier ses méthodes de recrutement.

Les candidats se présentent sans rendez-vous pour passer une entrevue.

Les responsables du Groupe Gilbert se disent très satisfaits de la qualité des candidats qui se présentent.