Avec les informations de Piel Côté

La minière croit que des erreurs de droit ont été commises au cours des audiences et demande donc une annulation ainsi qu'un retour devant le Tribunal administratif du travail avec un autre juge.

Dans une décision rendue le 21 mars et confirmée en septembre, le Tribunal administratif du travail déclarait que l'apparition du syndrome vibratoire de Raynaud chez deux mécaniciens miniers est une maladie professionnelle.

Les avocats de la mine Westwood croient toutefois que le juge a commis des erreurs graves. On peut notamment lire qu'un témoin expert, le Dr Éric Dupras, « n'aurait pas dû recevoir cette qualification. »

Dans la requête, le Dr Dupras est qualifié d'expert par le Tribunal alors qu'il est le médecin traitant des travailleurs ayant subi le syndrome de Raynaud. Les procureurs de la mine font aussi état des soupers payés par le président de la section locale, André Racicot, au Dr Dupras. Iamgold considère donc que « le médecin expert n'a pas préservé son indépendance professionnelle dans ce dossier. »

Le juge avait également admis un rapport ergonomique, qui selon Iamgold, n'aurait jamais dû l'être.

Il est possible de lire dans le document que « 33% du rapport ne s'applique pas aux deux travailleurs concernés [...] le Défendeur a commis une erreur grave et déterminante en admettant et en se basant sur le rapport ergonomique comme preuve d'expert. »

Pour le président de la section locale des Métallos à la mine Westwood, André Racicot, le fait de devoir retourner devant le tribunal est pénible pour les travailleurs concernés. « On pensait que c'était terminé pour toute cette saga judiciaire, explique-t-il. On a été déçu et surpris je vous dirais de cet acharnement judiciaire. »

De son côté, la minière fait savoir qu'elle ne commenterait pas ce dossier.