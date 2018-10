M. LeBlanc prend la relève de Darrel Manitowabi, qui assurait l’intérim depuis le mois de mars dernier.

M. LeBlanc apporte un éventail de compétences et d’expériences qui renforceront les atouts de l'EMNO, une école de médecine fondée sur les principes de la responsabilité sociale et de l’engagement communautaire , a déclaré la Dre Catherine Cervin, vice-doyenne responsable de l’enseignement à l' EMNO .

M. LeBlanc a une formation en études environnementales. Il occupait depuis 2015 le poste de directeur général du Conseil de planification sociale de Sudbury.

Il a également travaillé pour des organismes autochtones et des établissements d’enseignement.