Les Micmacs de Listuguj estimaient que la loi fédérale devait être adaptée pour, entre autres, permettre aux policiers de la communauté d’effectuer leur travail.

Listuguj est la seconde communauté autochtone du Québec après les Mohawks de Kahnawake à se doter de règlements spécifiques.

Le chef de Listuguj, Darcy Gray, explique qu’entre la loi fédérale et la loi provinciale, les Micmacs ont choisi la voie autochtone. On voulait être sûrs et certains que c'est quelque chose pour nous autres, qui s'applique à nous.

Il sera désormais possible pour les membres de la communauté de faire pousser jusqu’à quatre plants de cannabis à la maison, ce qui demeure interdit au Québec. Les Micmacs ont aussi fixé l’âge légal pour consommer du cannabis à 18 ans.

Le chef de la communauté Mi'gmaq Listuguj en Gaspésie, Darcy Gray Photo : Elisa Serret

Les Micmacs de Listuguj vont aussi créer un bureau indépendant qui sera entre autres chargé de délivrer des permis aux futures entreprises qui souhaitent produire, vendre ou distribuer du cannabis dans la communauté.

Si de telles entreprises voient le jour, elles devront être majoritairement détenues par le Conseil de bande et devront générer des revenus pour la communauté.

C'est un bureau qui va régler les affaires pour nous, comme la production, ou comment on va faire ça comme communauté. Pour nous, le bien-être ou la santé des peuples est une priorité , souligne le chef de Listuguj.

L'industrie du cannabis procure déjà des dividendes à la communauté de Listuguj. Les Micmacs ont investi trois millions de dollars dans l'entreprise Zenabis qui produit de cannabis à Atholville au Nouveau-Brunswick.

Selon le chef, une dizaine de Micmacs travaillent dans l’entreprise qui compte une centaine d’employés.