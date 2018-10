Avec les informations de Jean-Marc Belzile

La MRC de Témiscamingue pourrait adopter le même règlement à la séance du conseil de la MRC mercredi soir et Amos va tenir une séance d'information publique le jeudi au Théâtre des Eskers. Une décision sera ensuite prise par le conseil municipal afin de savoir si Amos va légiférer dans ce dossier.

Des propriétaires de logements ont aussi interdit à leurs locataires d'en fumer.

Consommateur de cannabis, l'animateur Frank Paquette se demande où il pourra bien fumer. Le consommateur de pot qui n'est pas propriétaire, ne peut pas fumer nulle part, on a légalisé une substance qui ne peut pas être consommée nulle part en raison des règlements municipaux, je pense que ça contrevient à l'esprit de la loi qui était de démarginaliser tout ça et de réduire les méfaits , croit-il.

Règlements municipaux

Ceux qui consomment dans un lieu public s'exposent à une amende entre 50 et 100 $ en plus des frais judiciaires variant selon les municipalités.

Le sergent Jean-Raphaël Drolet de la Sûreté du Québec apporte toutefois une certaine nuance.

Dans un cas de règlement municipal, les policiers ont aussi un pouvoir discrétionnaire alors que si c'est une loi fédérale, le pouvoir discrétionnaire ne s'applique pas, de quelle manière ça va s'opérer il faudra voir, mais dès demain les règlements seront en disposition , précise Jean-Raphaël Drolet.

Jean-Raphaël Drolet, porte-parole de la Sûreté du Québec en Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Il s'agit d'ailleurs d'une adaptation importante pour les policiers puisqu'en plus de la loi fédérale, il y a aussi une série de nouvelles lois provinciales et municipales à faire respecter.

La SQ va notamment s'assurer que les consommateurs ont au moins 18 ans, que la quantité maximale de 30 grammes de cannabis pour le transport soit respectée ainsi que celle de 150 grammes à l'intérieur d'une résidence.

Il est aussi interdit de produire du cannabis au Québec.

Le sergent Jean-Raphaël Drolet assure que les policiers sont prêts et ont été bien formés. Si vous voulez consommer à des fins récréatives du cannabis, prenez le temps de bien connaître les lois, les règlements, les règlements municipaux en vigueur parce qu'à Amos ce ne sera peut-être pas la même chose qu'à Val-d'Or ou à Senneterre. C'est de prendre le temps de bien regarder les règlements et ce qui est permis , ajoute-t-il.

Des constats d'infractions qui risquent d'être contestés

L'avocat criminaliste, Marc Lemay assure qu'il recommandera à tous ces clients qui recevront un constat d'infraction municipale de le contester.

À partir du moment où il fume à un endroit où la cigarette c'est permis et qu'on l'interdit, moi je pense qu'il y a un recours, c'est discriminatoire pour moi , pense l'avocat

La greffière de la Ville de Rouyn-Noranda, Angèle Tousignant, croit que les municipalités ont le pouvoir le légiférer concernant la paix et le bon ordre dans leur municipalité.

Ce que la loi nous permet c'est d'intervenir dans les lieux publics, on ne va pas évidemment gérer ce qui se passe dans les propriétés privées pour ce qui est de l'alcool et du cannabis, dit-il. Or, dans les lieux publics on veut s'assurer d'une certaine paix, qu'il n'y ait pas des gens qui soient là pour déranger ou troubler, donc c'est ce pouvoir qui nous est accordé par la loi sur les compétences municipales.

L'offre de cannabis présentée dans un magasin de la Société québécoise du cannabis. Photo : Radio-Canada/Davide Gentile

Aucun magasin de la SQDC dans la région

Ceux qui prévoient consommer du cannabis dans la région devront se le procurer à l'avance puisque la seule façon de s'en procurer en Abitibi-Témiscamingue est de l'acheter sur le site internet de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Une situation déplorable selon l'animateur Frank Paquette.