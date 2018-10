« Saviez-vous qu'une technique d'interrogatoire la plus soft, c'était de mettre une grosse lumière dans la face du prévenu et de lui poser des questions en rafale? » a demandé Catherine Dorion aux journalistes qui lui posaient des questions, en faisant référence à l'éclairage utilisé par les caméras.

« J'ai moins peur qu'il n'y a pas de torture au bout, mais je trouve ça fascinant ce que ça doit faire aux politiciens », a-t-elle ajouté en riant.

Disant ne pas être habituée aux mêlées de presse, la nouvelle députée a avancé que les « scrums » peuvent avoir un effet psychologique sur les élus.