Les 12 films de la Compétition internationale longs métrages entend apporter aux spectateurs « une réflexion originale sur le monde contemporain », indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Parmi les films présentés, Central Airport THF, de Karim Aïnouz, donne la parole à un jeune réfugié syrien en Allemagne. Le conflit en Irlande du Nord sera au cœur The Image You Missed, où un cinéaste évoque le parcours son père, artiste qui a documenté pendant plusieurs décennies ce conflit.

Autre film à découvrir : Hale County This Morning, This Evening. RaMell Ross a suivi pendant plusieurs années deux jeunes Afro-Américains dans une zone rurale de l’Alabama.

Du côté de Compétition nationale longs métrages, 13 films « font la part belle aux explorations intimes et aux amples fresques tournées aux quatre coins du monde ». La sélection fait voyager dans un quartier grec (Exarcheia, le chant des oiseaux), chez des agriculteurs du Kirghizistan (Harvest Moon), ou encore dans un sanctuaire du Népal (A Little Wisdom).

Les Québécois seront aussi à l’honneur, notamment avec Premières armes de Jean-François Caissy, documentaire sur la formation des Forces armées canadiennes.

Avec Soleils noirs, Julien Elie s’intéresse lui à des assassinats qui ont marqué le Mexique.

À noter que les œuvres autochtones seront aussi à l’honneur, chaque projection d’un film de la Compétition nationale longs métrages sera précédée d’un court métrage issu du Wapikoni mobile.

Les courts et moyens métrages ont leurs propres compétitions (internationale et nationale). Il y sera question, entre autres, du boycott d’un concert de Radiohead en Israël (I Signed the PetitionI), de l’auteure Mary McLane (Between My Flesh and the World’s Fingers), d’un DJ autochtone (Turning Tables) de la série Les Feux de l’amour (Retour à Genoa City).

La semaine dernière, l’équipe de RIDM avait annoncé les films d’ouverture et de clôture, respectivement What Walaa Wants et John McEnroe : l’empire de la perfection.