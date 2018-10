Un texte de Jean-François Morissette

Faute d’explications sur le site Internet de la Société ontarienne du cannabis, certains clients ont choisi de se tourner vers des experts pour bien comprendre ce qu'ils achètent, estime Abi Roach, propriétaire du magasin d'accessoire Hot Box, à Toronto. Elle constate qu'en cette première journée de la légalisation, les clients affluent dans son magasin.

Dans ces magasins, les consommateurs peuvent acheter les accessoires nécessaires pour la consommation du produit. Elle croit qu’aujourd’hui plus que jamais, les Ontariens veulent comprendre les différentes manières de consommer de la marijuana.

Même son de cloche chez la propriétaire du magasin Northern Hemisphere à Sudbury, Tammy Gouch.

Il a vraiment beaucoup de personnes qui entrent et posent des questions au sujet de la légalisation de la marijuana. On se questionne si l’on veut fumer ou vapoter, si l’on souhaite consommer de l’huile. Il y a toujours beaucoup de questions. Tammy Gouch, propriétaire du magasin Northern Hemisphere

Pour Tammy Gouch, la vente d’accessoires n’est que le début, elle qui souhaite prendre de l'expansion dans les prochaines années.

On va grandir assurément. Northern Hemisphere n'aura pas seulement un magasin au détail [...] Mais on a beaucoup à faire afin de comprendre la manière de procéder , explique-t-elle.

Abi Roach compte elle aussi prendre de l'expansion et ouvrir une autre succursale dans le quartier grec de la Ville Reine.

Même s’ils sont toujours illégaux, plusieurs comptoirs de cannabis étaient toujours ouverts en cette première journée de la légalisation.

Toutefois, aucun des propriétaires approchés par Radio-Canada n’a accepté d’accorder une entrevue, par peur de représailles.

Abi Roach estime, pour sa part, qu’il n’est pas plus risqué aujourd’hui qu’hier d'exploiter un comptoir de vente de cannabis. Ils ont toujours été illégaux , insiste-t-elle.