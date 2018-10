Un texte de Louis Gagné

Selon Laurence Nadeau, cofondatrice d’Immigrer.com, un site qui procure des informations sur l’immigration au Québec, les internautes français sont nombreux à se poser des questions sur les intentions de la CAQ.

« Ç’a tout de suite inquiété notre communauté, qui est quand même composée d’un nombre majoritaire de Français, et il a fallu les rassurer », confie Laurence Nadeau en entrevue à Radio-Canada.

« Les gens se posent des questions : "Qu’est-ce que ça va avoir comme impact sur ma démarche d’immigration, sur mon dossier? ", surtout qu’il y en a qui attendent depuis très longtemps d’être admis au Québec », ajoute-t-elle.

Le chef de la CAQ et premier ministre désigné du Québec, François Legault Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

La fréquentation du site Immigration.com, qui héberge un forum de discussion, a augmenté de façon notable au cours du mois de septembre avant de culminer le 1er octobre, jour de l’élection.

Une hausse que Laurence Nadeau attribue en partie aux craintes liées à l’abaissement des seuls d’immigration voulu par la CAQ.