Dans son appel de propositions lancé en juillet dernier, Sherbrooke donnait au promoteurs jusqu'au 8 novembre pour soumettre leur projet. La date a été reportée au 18 janvier.

Dans un communiqué, la Ville dit s'être pliée à la demande de soumissionnaires potentiels , qui souhaitaient avoir plus de temps pour déposer un projet structurant pour le centre-ville de Sherbrooke .

L’appel de propositions concerne les cinq bâtiments situés sur la rue Wellington Sud, dont notamment l’hôtel Wellington et le stationnement à étages. Il a été lancé à la suite de l'achoppement du projet Well inc., abandonné par le consortium formé du Fonds immobilier FTQ, du groupe Custeau et de Sherweb en février.