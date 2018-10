Dans un communiqué, la force policière déclare que deux personnes ont reçu leur sentence en lien avec une enquête conjointe menée par la GRC qui visait un membre du chapitre nomade néo-brunswickois des Hells Angels MC.

Robin Moulton, un membre à part entière du chapitre nomade, a été condamné à quatre ans et demi de prison pour possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic et pour possession d’une presse servant à faire le trafic de drogue.

Il avait plaidé coupable aux deux accusations. Il a été interdit, à vie, de posséder une arme à feu. L’homme de 49 ans avait été arrêté le 22 août 2017.

Quant à Marie Antonette Bugay, 41 ans, elle a été condamnée à 30 mois de prison pour possession d’une arme à feu chargée sans permis, possession de cocaïne et possession d’un bien volé. Il s’agit d’une associée de Robin Moulton.