Avec les informations de Tanya Neveu

Les articles, comme des jouets, des équipements ou encore des jeux de société, sont tous répertoriés et classés au www.joujoutheque.ca

Les membres de la Joujouthèque peuvent ainsi les réserver et les récupérer selon leur disponibilité.

La problématique de transport faisait en sorte que certaines personnes voulaient bénéficier de la Joujouthèque, mais n'y avait pas accès. Ce qu'on a décidé en octobre 2017, c'est de rapatrier la joujouthèque dans nos locaux du Regroupement d'entraide sociale et transformer ça en plate-forme virtuelle et rendre le service accessible à un plus grand nombre de personnes , explique la coordonnatrice du Regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue, Sonia Beauregard.

Le point de collecte est situé à Ville-Marie pour le moment.

Le Regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue souhaite toutefois mettre en place des points de service dans les secteurs nord et est du Témiscamingue.

La Joujouthèque du Témiscamingue était fermée depuis octobre 2017 pour afin de pouvoir effectuer ce virage.