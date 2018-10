Un texte de Sophie-Hélène Lebeuf

La formation, qui a annoncé son intention de déposer un projet de loi visant à mettre fin au serment d'allégeance à la reine, n’avait pas le choix de se plier à cette pratique, qui reste une condition pour siéger à l’Assemblée nationale.

Mais la chef parlementaire et co-porte-parole de QS, Manon Massé, a précisé lors de la cérémonie publique d’assermentation que les députés solidaires s’étaient prêtés un peu plus tôt à ce « rituel archaïque et franchement désagréable » en privé.

Composée de cinq femmes et autant d’hommes, la formation s’est ensuite engagée, de façon collective, à servir les intérêts du peuple québécois au cours de la cérémonie officielle d’assermentation au Salon rouge de l'hôtel du Parlement.

Le parti s’est ainsi démarqué de la Coalition avenir Québec et du Parti libéral du Québec, dont les députés ont pour leur part prêté serment individuellement, comme le veut la tradition.

Dans cette maison du peuple, je peux vous garantir que ces hommes et ces femmes vont savoir représenter tant les gens de leur comté que les idées qui nous sont chères, que le projet de société que nous portons. Manon Massé, chef parlementaire de Québec solidaire

Fidèle à ses convictions indépendantistes, Québec solidaire a aussi fait retirer l’unifolié du Salon rouge.

Une opposition « constructive », mais « implacable »

Manon Massé désigne les neuf autres députés de Québec solidaire lors de la cérémonie d'assermentation. Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

Manon Massé a promis que sa formation formerait une « opposition constructive prête à tendre la main, bien sûr, à [ses] adversaires lorsque les intérêts des Québécois et Québécoises le nécessitent ».

Elle a du même souffle prévenu que Québec solidaire serait une « opposition implacable lorsque le gouvernement élu laissera tomber le flambeau du changement pour s’adonner aux vieilles pratiques ».

« Nous serons sur leur chemin, a-t-elle averti. Le seul lobby qui a l’oreille des solidaires, c’est celui du peuple. »

Les élections du 1er octobre ont permis à la formation de tripler sa députation. Huit députés se sont joints à Mme Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin et leader parlementaire de la formation.

Issu de la fusion de l'Union des forces progressistes (UFP), d'Amir Khadir, qui n’a pas brigué un nouveau mandat, et d'Option Citoyenne, de Françoise David, Québec solidaire est né en 2006.

Les deux politiciens étaient d’ailleurs présents à la cérémonie, avec les proches des députés.

Le Parti québécois sera la dernière formation à prêter serment, vendredi.