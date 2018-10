Un texte du Bureau parlementaire de Québec

Le député de Borduas, âgé de 31 ans, sera le leader parlementaire du gouvernement Legault. Il occupera également les fonctions de ministre de l’Immigration. Il occupait déjà le poste de porte-parole du gouvernement de transition depuis le scrutin du 1er octobre.

Homme de confiance de François Legault, Simon Jolin-Barrette sera ainsi en charge de mener à bien la volonté de François Legault de diminuer les seuils d’immigration. Un dossier sensible, puisque les maires de Québec et Montréal, tout comme la Chambre de commerce de Montréal, sont opposés à cette proposition.

Dubé-Fitzgibbon-Girard pour l'économie

Sans surprise, le trio économique du gouvernement caquiste sera composé de trois financiers. Élu dans Terrebonne, Pierre Fitzgibbon, qui a dirigé plusieurs entreprises, sera le ministre de l’Économie.

Les Finances seront attribuées à Éric Girard, député de Groulx et ex-trésorier de la Banque Nationale. Déjà élu à deux reprises, en 2012 et 2014, avant de démissionner pour occuper le poste de vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Christian Dubé, député de La Prairie, sera quant à lui à la tête du Conseil du Trésor.

Christian Dubé a été élu dans la circonscription de La Prairie, le 1er octobre. Photo : Radio-Canada/Élisa Serret

En Santé, le chef caquiste mise sur Danielle McCann (Sanguinet), ex-PDG de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Le neurologue Lionel Carmant (Taillon) sera responsable de la Petite Enfance.

Ancienne ministre libérale, Marguerite Blais (Prévost) va retrouver un poste qu’elle a déjà connu, avant de quitter la vie politique pour des raisons personnelles. Elle occupera en effet la fonction de ministre responsable des Aînés.

Un ministère regroupant le Travail et l'Emploi

Ex-procureure en chef de la commission Charbonneau, Sonia LeBel (Champlain) dirigera le ministère de la Justice. Un nouveau ministère qui regroupera à la fois l’Emploi, la Solidarité sociale et le Travail sera attribué à l’avocat Jean Boulet, nouvellement élu dans Trois-Rivières.

Enseignant par le passé, Jean-François Roberge (Chambly) deviendra ministre de l’Éducation, une fonction importante pour François Legault, qui compte généraliser l'offre de prématernelle pour les enfants de 4 ans.

Le ministère des Affaires municipales sera confié à Chantal Rouleau, mairesse de l'arrondissement montréalais de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles de 2010 à 2018, qui sera aussi responsable de la métropole. Seul un autre élu de la CAQ, Richard Campeau, dans la circonscription de Bourget, a été élu sur l’île de Montréal.

Le chef caquiste François Legault confiera à Chantal Rouleau le portefeuille des Affaires municipales. Photo : Radio-Canada/Mathieu Potvin

Caroline Proulx, élue dans la région de Lanaudière, héritera du Tourisme.

Selon les informations de Radio-Canada, Geneviève Guilbault (Louis-Hébert), élue à Québec, Marie-Ève Proulx (Côte-du-Sud), François Bonnardel (Granby), Nadine Girault (Bertrand), Mathieu Lacombe (Papineau) et Isabelle Charest (Brome-Missisquoi) accéderont eux aussi au Conseil des ministres.

Les noms des députés d’Arthabaska, Éric Lefebvre, et de Blainville, Mario Laframboise, circulent également.

De son côté, François Paradis, pourrait assumer la présidence de l'Assemblée nationale. Cette fonction lui a été proposée par le chef de la CAQ. Mardi, au cours d'une mêlée de presse, le député de Lévis a confirmé son intérêt pour ce poste. « C’est un beau défi », a-t-il confié.

François Legault dévoilera officiellement la composition de ce Conseil des ministres jeudi à 14 h.

Avec les informations de Martine Biron