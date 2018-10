Ce soir, on arrive d’abord avec une définition du problème plus précise, d’où vient l’eau, et pourquoi elle finit dans les maisons, explique le maire de Gatineau , Maxime Pedneaud-Jobin. On a aussi une série de pistes de solution, des choses déjà faites et d’autres en marche , a souligné le magistrat quelques heures avant le début de la première rencontre.

La première séance s’adresse aux résidents du secteur de Wychwood, comme Stephanie Bond. Cette dernière a été aux prises avec deux refoulements d’égouts chez elle en un peu moins d’un an : d’abord en octobre 2017, puis lors des pluies diluviennes du 25 juillet dernier.

Pour moi, la première étape, c’est que la Ville peut accepter la responsabilité , demande-t-elle. On sait que le problème [en est un] d’infrastructures. Il n’y a aucun doute, on a des experts qui ont confirmé ça.

Selon le maire, la responsabilité n’est pas entièrement du ressort de la Municipalité, notamment en raison des nombreux branchements illégaux que l’on retrouve à Gatineau.

Il y a des endroits où c’est plus un enjeu de maison, dans d’autres cas, [ce sont] les infrastructures. Il y a des changements qu’on peut faire, donc c’est une responsabilité partagée clairement , croit M. Pedneaud-Jobin.

Le secteur Wychwood est situé entre les nouveaux développements et la rivière. Photo : Radio-Canada

Le conseiller du district de Bellevue, Pierre Lanthier, affirme que 530 des 1100 résidences de son secteur auraient des branchements illégaux. Selon le maire, le plan d’action pour corriger la situation dans le quartier que représente M. Lanthier coûtera 40 millions de dollars.

Avec les informations de Nathalie Tremblay