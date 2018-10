Un texte de Martin Toulgoat

Le spécialiste des systèmes électoraux estime que ce cafouillage électoral, où la compilation des votes d'une boîte de scrutin a donné l'entièreté des voix au candidat libéral Alexandre Boulay, est un cas isolé.

L'erreur qui a été commise est une erreur rarissime, en tout cas c'est la première fois, en 30 ans, depuis que j'observe les élections, qu'une histoire semblable est survenue. Louis Massicotte, professeur de politique à l'Université Laval

Le dépouillement judiciaire a finalement donné la victoire à la péquiste Méganne Perry-Melançon, qui est devenue la première femme élue députée dans la circonscription de Gaspé. Elle l’a emporté avec une majorité de seulement 41 voix.

Méganne Perry-Melançon célèbre sa victoire en compagnie du chef intérimaire du PQ Pascal Bérubé Photo : Radio-Canada/Claude Côté

Louis Massicotte ne croit pas que le système électoral québécois et son processus de validation des voix doit pour autant être remis en question.

Louis Massicotte, professeur de politique à l'Université Laval, spécialiste des institutions politiques et des systèmes électoraux Photo : Radio-Canada

Le professeur de politique à l'Université Laval qui s'est penché sur les systèmes électoraux d'ici et d'ailleurs dans le monde croit qu'il s'agit avant tout d'une erreur humaine, écartant l'hypothèse de la malversation politique.

Je suis sous l’impression qu’il y a une erreur humaine qui a été commise, à la toute fin du dépouillement du scrutin, c’est-à-dire que les responsables du bureau de vote n’ont pas du tout rempli correctement le formulaire qui s’appelle le relevé du dépouillement et qui constitue, une fois qu’on a compté les bulletins de vote, la seule source valable, officielle sur le résultat du bureau de vote , ajoute le professeur.

Le politologue, qui agit aussi comme conseiller auprès d’Élections Canada et d’Élections Québec, explique justement que ses études, au cours des 30 dernières années, ont notamment démontré que le principal enjeu demeure le recrutement d'employés électoraux de qualité.

Un enjeu qu'il a aussi observé ailleurs dans le monde, notamment à Berlin. Travailler dans un bureau de vote ne serait plus aussi attirant, en raison du déséquilibre entre la charge de travail et le salaire qui est offert.

Si vous regardez ce qui était la tâche d'un officier électoral dans un bureau de vote il y a 100 ans et ce que c'est aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contrôle, la tâche est devenue beaucoup plus accaparante qu'elle l'était, notamment à cause du contrôle des identités qui n'existait pas à l'époque, explique le politologue. Et il se peut que dans le cas de Gaspé, l'erreur ait, à sa source, un manque de formation ou du personnel qui peut-être a été recruté à la dernière minute.

Le vote électronique, pas une solution

Selon lui, le vote électronique a démontré de grandes lacunes dans le passé et doit être écarté comme solution.

En 2005, les ratés du vote électronique à Montréal avaient entraîné un dépouillement judiciaire dans une dizaine d’arrondissements.

L'un des cas les plus importants est celui de la ville de Montréal, en 2005, qui avait été un cafouillage terrible et qui avait amené le Directeur général des élections à imposer un moratoire sur l'introduction de nouvelles procédures de vote. Louis Massicotte, professeur de politique à l'Université Laval

Rappelons que par communiqué, le 11 octobre dernier, le Directeur général des élections, Pierre Reid, a indiqué qu’une enquête est en cours pour faire la lumière sur le déroulement du dépouillement des voix dans la circonscription de Gaspé lors de l'élection du 1er octobre.

Il écrit : je compte bien obtenir les réponses à ces questions et, à la lumière des faits établis, entreprendre les actions nécessaires. L’intégrité du processus électoral constitue la base de notre système électoral et exige que nous agissions avec rigueur et célérité.

Un autre dépouillement judiciaire a eu lieu dans la circonscription voisine des Îles-de-la-Madeleine, à la demande de la candidate libérale défaite, Maryse Lapierre.

Le soir du vote, le péquiste Joël Arseneau l’avait emporté avec une avance de 18 voix. Le dépouillement judiciaire a confirmé sa victoire, faisant diminuer sa faible majorité à 15 votes.