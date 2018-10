La direction se dit confiante de retrouver l'ensemble de son personnel malgré le plein emploi dans la région.

« On souhaite que les gens nous reviennent à la réouverture. On va garder le même nombre de chambres et on aura besoin de tout le personnel qu'on a présentement », explique Jean-François Lincourt, directeur-général d'Hilton Québec.

L'hôtel Hilton de Québec. Photo : Radio-Canada

Les gens sont fiers de travailler au Hilton Québec aujourd'hui et ils seront encore plus fiers de revenir. Jean-François Lincourt, directeur-général d'Hilton Québec

La refonte touchera tant l'extérieur que l'intérieur de l'hôtel, propriété d’InnVest Hotels. Les fenêtres, mais aussi les chambres, les salles de réunions et les espaces publics seront rénovées.

Sans chiffrer le montant des investissements, l'entreprise parle des plus importants investissements jamais réalisés au sein d’un même hôtel de l'histoire du Canada.