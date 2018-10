Un texte de Katrine Deniset

L'entreprise Spiritleaf attend de recevoir l'inspection finale de la Commission albertaine des jeux du hasard, de l'alcool et du cannabis (AGLC) avant d'ouvrir les portes d'une vingtaine de magasins dans la province avant la fin du mois.

Spiritleaf sera un acteur important dans l'univers de la marijuana dans l'ensemble du pays, selon son directeur du développement, Cecil Horwitz. Il explique que sa compagnie a déjà vendu 105 franchises dans l'ouest du pays. Il précise que chaque magasin coûte entre 250 000 et 400 000 $.

L'avantage d'être une grosse machine, c'est qu'on a le temps et les ressources pour passer à travers toutes les étapes. On a des ouvriers, des gens qui s'occupent de la paperasse, et tout le reste. Cecil Horwitz, directeur du développement à Spiritleaf

Après le succès de l'expansion de sa franchise dans les Prairies, Cecil Horwitz dit songer à faire éclore l'entreprise en Ontario.

Une petite entreprise qui voit grand

Bien plus petite que Spiritleaf, Elevate Cannabis compte également s'établir dans la capitale albertaine d'ici la fin octobre. À la tête de cette petite entreprise, on retrouve deux meilleurs amis, Joshua Vera et Jordan King, qui disent devoir trouver des méthodes originales pour atteindre leurs objectifs.

Ces entrepreneurs veulent ouvrir deux magasins à Edmonton, estimés entre 150 000 et 250 000 $ chacun.

Joshua Vera ouvrira deux magasins à Edmonton, estimés entre 150000 et 250000$ chacun. Photo : Radio-Canada/Axel Tardieu

« Nous sommes petits et nous sommes obligés d'être débrouillards pour passer à travers la bureaucratie. C'est plus facile quand on a les poches pleines. Pour notre part, c'est grâce à la générosité de nos proches que nous réalisons ce projet. », raconte Joshua Vera, le directeur de l'entreprise.

Pour son partenaire d'affaires, la concurrence des grandes entreprises est peu intimidante. Jordan King a travaillé de nombreuses années au sein d'une grosse compagnie de bière canadienne et lorsqu'il s'agit de faire affaire avec l'AGLC, il connaît la musique.

« On réinvente la roue avec l'AGLC et ce ne sera pas exactement la même chose que pour l'alcool, mais je connais déjà très bien ces gens et je suis sûr que tout ira bien », dit-il.

Malgré les défis que peut rencontrer une petite entreprise, Joshua Vera souligne la valeur ajoutée qu'auront ses magasins locaux.

La loi fait en sorte que les produits sont les mêmes partout. Parmi les centaines de produits approuvés, nous avons sélectionné quelques produits du catalogue pour créer un menu simple et concis. Joshua Vera, directeur d'Elevate Cannabis

« Un rôle éducatif »

Jordan King dit qu'Elevate Cannabis se démarquera en créant des liens avec les jeunes Albertains pour mieux les informer sur la marijuana.

Nous aurons un rôle éducatif que d'autres n'auront pas. Nous sommes déjà en contact avec l'Université de l'Alberta et nous continuerons de l'être pour parler aux étudiants. Jordan King, directeur des ventes à Elevate Cannabis

L'AGLC estime que l'Alberta accueillera 250 magasins d'ici la fin du mois de décembre.

