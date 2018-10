Un texte de Patrick Henri

Pour recevoir une étoile académique, un étudiant doit porter les couleurs d’une équipe sportive universitaire, fréquenter l’institution à plein temps et maintenir une moyenne académique d’au moins 80 %.

Les certificats ont été remis aux méritants lors d’un déjeuner mercredi matin.

L’Université de l’Alberta en tête

Les 56 universités membres du réseau Usports remettent des étoiles académiques.

Les premières ont été décernées en 1988. Depuis, l’Université de l’Alberta est celle qui en a remis le plus grand nombre, soit 2907.

C’est exceptionnel de remettre 157 étoiles, car c’est près du tiers des athlètes qui portent nos couleurs qui se sont illustrés en salle de classe. Douglas Stollery, chancelier, Université de l’Alberta

Avant ce nouveau record, le plus grand nombre d’étoiles académiques décernées par l’institution d’Edmonton était de 151, en 2016-2017.

Trois étudiantes du Campus Saint-Jean

Parmi tous les étudiants-athlètes qui ont reçu une étoile, on en retrouve trois qui fréquentent le Campus Saint-Jean.

Rachelle Doyon de Red Deer, étudie en biologie. Elle a été membre de l’équipe de cross-country de l’université pendant trois ans. C’est la troisième fois qu’elle est honorée par une étoile académique.

Pour sa dernière année universitaire, l’ex-élève de l’École La Prairie a décidé de laisser la course afin de consacrer tout son temps à ses études.

ll faut vraiment être discipliné pour réussir à s’entraîner et à étudier en même temps. Rachelle Doyon étoile académique 2017-2018

Lindsay Weighell est étudiante de troisième année en éducation. Elle a porté les couleurs de l’équipe de soccer des Pandas à ses deux premières années universitaires et a reçu deux étoiles.

Pour elle, les études sont aussi importantes que le sport, mais si on lui donnait le choix entre remporter un championnat canadien de soccer ou maintenir une moyenne de 95 %, elle choisirait le championnat de soccer.

Le sport m’a appris à être déterminée et à gérer mon temps, malgré des contraintes. Lindsay Weighell, étoile académique 2017-2018

Jovana Tepavac, étudiante en biologie, originaire de Calgary, était absente lors de la remise des étoiles. Elle représentait l’université au sein des équipes de soccer et de cross-country.

La faculté de kinésiologie, sport et récréation est celle qui compte le plus grand nombre d'étoiles académiques. Elle a honoré 40 sportives et sportifs mercredi.