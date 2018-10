Un texte de Marlène Joseph-Blais

Le défenseur Xavier Bouchard ainsi que les attaquants Gabriel Fortier et Nathan Légaré participeront à la Série Canada-Russie CIBC 2018 lors des deux matchs présentés en sol québécois, à Sherbrooke et Drummondville, les 13 et 15 novembre.

Le défenseur Xavier Bouchard, du Drakkar de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada/Benoit Jobin

L'équipe de la LHJMQ, qui comprend 24 joueurs, sera dirigée par l'entraîneur-chef des Islanders de Charlottetown, Jim Hulton. Marc-André Dumont, Stéphane Julien et Steve Hartley seront ses adjoints.

L'ailier droit Nathan Légaré Photo : Radio-Canada/Benoit Jobin

À compter du 5 novembre, quatre premières parties seront disputées dans l'ouest du pays et en Ontario avant que la Série Canada-Russie se transporte au Québec pour les matchs cinq et six.