Contrôle de la livraison

Postes Canada s'engage à respecter les lois fédérales et provinciales en la matière d'expédition et rappelle aux distributeurs agréés qu'ils doivent s’assurer que leurs colis, incluant l’emballage et l'étiquetage, sont conformes aux règles. La société de la Couronne rappelle qu’elle distribue du cannabis médical sans problème depuis 2013.

À qui acheter?

Selon Santé Canada, le seul moyen de savoir à qui acheter du cannabis en toute sécurité est de consulter la liste des détaillants publiée par l'organisme en collaboration avec les gouvernements provinciaux. Concernant la qualité du produit, il faut s'informer auprès du distributeur autorisé.

Contrôle de l’âge

Selon Postes Canada, les facteurs et autres livreurs doivent s'assurer que la personne recevant une commande a l'âge légal. Une pièce d’identité sera demandée à toute personne paraissant avoir moins de 25 ans.

Les produits comestibles resteront illégaux

Santé Canada rappelle que, selon la Loi sur le cannabis, la vente de produits comestibles à base de marijuana est interdite. L'organisme précise que seuls les produits fabriqués ou cuisinés à la maison pour une consommation personnelle sont autorisés.

Les bases de la loi en Saskatchewan

L'âge légal pour l'achat et la consommation de cannabis fixé par la législation provinciale est de 19 ans. Le commerce en ligne et en boutique dépend des permis délivrés par la province. La consommation est seulement autorisée dans les résidences privées. La province maintient le droit donné par Ottawa de posséder 30 grammes de cannabis.