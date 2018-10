Les chimistes Stephen Mann et Pierangelo Gobbo, de l’Université de Bristol, pensent que grâce à leur création, il sera bientôt possible de fabriquer des matériaux artificiels tissulaires capables de comportements collectifs.

Programmées chimiquement, ces cellules synthétiques artificielles (appelées protocellules) communiquent et interagissent les unes avec les autres de manière hautement coordonnée lorsqu'elles sont chauffées et refroidies.

Cette percée pourrait avoir de nombreuses applications, notamment en médecine, où elle pourrait permettre de combiner des tissus synthétiques programmés chimiquement pour épauler des tissus vivants défaillants ou encore pour guérir certaines maladies.

À ce jour, le développement de tissus synthétiques capables d'imiter la capacité des cellules vivantes telles que le battement et la désintoxication chimique demeure un défi.