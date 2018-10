Après des années de travail et des mois à attendre une réponse finale, Breathing Green Solutions a reçu lundi de Santé Canada un permis pour vendre et expédier à des distributeurs le cannabis qu’elle fait pousser dans la vallée de Wentworth, en Nouvelle-Écosse.

Joe Sanford, le directeur des opérations chez Breathing Green Solutions, regrette un peu de ne pas avoir reçu ce permis à temps pour distribuer ses produits à l’ouverture officielle des 12 points de vente légaux de cannabis dans la province, mais se dit extatique à l’idée d’être le premier producteur autorisé de la province.

Un des premiers achats légaux de cannabis à usage récréatif effectué mercredi matin à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

Obtenir un permis de vente de Santé Canada est une entreprise de longue haleine, et les procédures sont très strictes. Une compagnie doit d’abord obtenir une licence de culture et respecter des règles rigoureuses pour faire pousser le cannabis et l’entreposer.

Pour Breathing Green et d'autres entreprises, cette étape a duré des années. Les producteurs doivent effectuer deux récoltes complètes, faire sécher leur produit et le soumettre à Santé Canada pour qu’il soit testé par le ministère.

Un processus long et coûteux

Deux autres producteurs de cannabis de la Nouvelle-Écosse attendent l’octroi d’un permis de vente par Santé Canada. Il s’agit de Highland Grow et Aqualitas, qui détiennent tous deux leur permis de culture.

Je suis très excitée et très heureuse pour Joe [Sanford] et son équipe. Ils sont fantastiques et nous avons hâte de les rejoindre bientôt , dit Myrna Gillis, la présidente-directrice générale d’Aqualitas.

Chacune de ces trois compagnies a pris de grands risques financiers. Elles ont bâti leurs installations et entrepris une procédure de longue haleine sans garantie d’approbation du gouvernement fédéral pour la vente.

Myrna Gillis, la présidente-directrice générale d’Aqualitas, devant l'ancien entrepôt de Bowater Mersey Photo : Radio-Canada/CBC/Emma Smith

Aqualitas a convaincu des investisseurs d’injecter 22 millions de dollars en financement privé pour construire une serre de près de 80 000 pieds carrés dans un ancien entrepôt de la défunte papetière Bowater Mersey à Brooklyn, près de Liverpool dans le comté de Queens en Nouvelle-Écosse.

Mme Gillis explique que de construire les infrastructures pour cultiver du cannabis, en incluant la serre, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que les installations électriques, coûte des dizaines de millions de dollars .

De son côté, Breathing Green Solutions a passé deux ans à rénover à Wentworth d’anciennes installations de la NORAD, l’organisation de défense de l’espace aérien nord-américain codirigée par le Canada et les États-Unis.

Le producteur de cannabis Breathing Green Solutions a rénové cet ancien bâtiment militaire de la NORAD dans une région rurale de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/CBC/Paul Palmeter

C’est un risque énorme pour chaque producteur, et c’est une grande réalisation pour ceux qui achèvent le processus , dit Joe Sanford. Pour une compagnie, c’est beaucoup de travail de passer à travers la procédure d’attribution des permis de Santé Canada, car elle est très rigoureuse.

L'entreprise espère maintenant que ces risques financiers en valaient la chandelle. Le cannabis de Breathing Green devrait être en magasin d’ici deux à trois semaines, espère son dirigeant, le temps de procéder à l’emballage et à la livraison.

Avec les informations de David Burke