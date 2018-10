Un texte de Mylène Grenier avec la collaboration de Brigitte Marcoux

En juin dernier, des représentants de la LHJMQ ont rencontré les thérapeutes du sport de chacune des équipes pour leur donner de l'information précise sur le cannabis. Les joueurs ont aussi été sensibilisés à la question par une formation en ligne préparée par le Centre canadien pour l'éthique dans le sport (CCES).

Le centre dispense une formation annuelle sur les substances illicites, mais, cette année, il a mis l'accent sur la marijuana en raison de la légalisation le 17 octobre.

La LHJMQ a pour sa part produit une vidéo qui a été envoyée dans le cadre de la semaine d'intégration afin de sensibiliser davantage les hockeyeurs.

La ligue, on va continuer de marteler ce message-là auprès des joueurs pour leur dire que le cannabis, dans le hockey, c'est non , explique le directeur des communications de la LHJMQ, Maxime Blouin.

Maxime Blouin, directeur des communications de la LHJMQ Photo : Radio-Canada

Maxime Blouin ajoute que certaines personnes ont soulevé des inquiétudes quant au fait que les joueurs pourraient être plus à risque en raison de leur âge (16 à 20 ans), mais aussi parce que leur entourage pourrait consommer du cannabis.

Contrôles

Avant même la légalisation du cannabis, des tests de dépistage aléatoires, en association avec le Centre canadien pour l'éthique dans le sport, étaient effectués auprès de certains joueurs. Ces tests continueront d'être effectués et ne seront pas plus fréquents, précise M. Blouin.

Oui, dans le monde ordinaire, le cannabis est légal, mais au niveau du monde du sport, le cannabis était déjà une substance interdite et elle sera encore interdite , rappelle M. Blouin.

Sanctions

Au sein du Phoenix de Sherbrooke, le thérapeute du sport, Nicholas Borrelli, a eu la tâche d'aborder le sujet de la légalisation du cannabis avec les joueurs. Il souligne que le sujet n'a pas entraîné une avalanche de questions de leur part.

Quant aux sanctions, les joueurs reçoivent un avertissement après une première offense et, en cas de récidives, ils sont suspendus pour 25 matchs, soit le tiers de la saison. S'ils sont pris en flagrant délit une troisième fois, les hockeyeurs sont suspendus pendant deux ans.

Nicholas Borrelli, thérapeute du sport au Phoenix de Sherbrooke Photo : Radio-Canada

M. Borrelli ajoute que la fumée secondaire fait aussi partie des enjeux. On ne sait pas à 100 % s'il va tester positif pour ça, mais c'est super important que les gars sachent qu'il y a toujours un risque s'ils se tiennent près ou s'ils sont à une fête où de la marijuana est consommée , précise M. Borrelli.

Pour le directeur général de l'équipe, Jocelyn Thibault, les outils de formation étaient « nécessaires » et « très bien faits ». Il souligne que les joueurs sont avant tout des athlètes et il ne voit pas pourquoi la légalisation viendrait changer leurs habitudes, d'autant plus que la substance est interdite pour eux.

Jocelyn Thibault, directeur général Phoenix de Sherbrooke Photo : Radio-Canada

Pour nous, ça ne change rien. C'était illégal avant, c'est toujours illégal dans notre sport , affirme Alex-Olivier Voyer, 19 ans, qui ajoute avoir été marqué par le fait que les joueurs peuvent être affectés par la fumée secondaire.

Alex-Olivier Voyer, joueur du Phoenix Photo : Radio-Canada

C'est sûr qu'on va devoir être plus vigilants, mais on va vivre notre vie pareil, mais ça va être tolérance zéro côté cannabis et drogue , ajoute-t-il.

Pour les joueurs, c'est important de montrer l'exemple. Les enfants, quand ils viennent à l'aréna, ils nous regardent et souvent il y en a qui veulent atteindre le même objectif que nous. S'ils voient que nous on ne prend pas de substance, c'est sûr que ça va les encourager à ne pas en prendre, aussi , croit Benjamin Tardif, 18 ans.

Benjamin Tardif, joueur du Phoenix Photo : Radio-Canada

Les joueurs interrogés sont catégoriques : ils sont sur la glace pour jouer au hockey, bien jouer et accéder au prochain niveau. Le cannabis ne les « intéresse pas ».