Un texte de Lyssia Baldini



EDMONTON



#Franglais



Connaissez-vous l’humoriste irlandais Paul Taylor? Suite à son énorme succès en France, il vient à Edmonton pour présenter son spectacle #Franglais.

Attendez-vous à rire aux éclats avec cet anglophone quelque peu perdu dans son identité! C’est qu’il habite maintenant à Paris et tente d’apprendre le français.

Le spectacle #Franglais de Paul Taylor Photo : courtoisie Alliance française d'Edmonton

Mais comme vous le savez, le français est une langue qui peut être difficile à comprendre, c’est pourquoi Paul Taylor s’est lancé dans une quête pour trouver réponse à ses questions.

Ne manquez pas cette satire présentée à 50 % en français et 50 % en anglais, à La Cité francophone, le samedi 20 octobre à 20 h.

Lenin’s Emblamers

C’est une grande première dans la capitale pour la tragicomédie Lenin’s Emblamers de Vern Thiessen. La pièce, qui est basée sur des faits réels, raconte le défi qu'ont surmonté des scientifiques pour conserver le corps de Lénine.

La pièce Lenin’s Embalmers Photo : Courtoisie Vern Thiessen

À l'époque, Joseph Staline avait recruté deux scientifiques pour embaumer l’ancien président de l’ex-URSS.

Ils avaient deux choix : réussir et trouver la gloire ou faire face à la mort.

La comédie noire est à l'affiche du Studio Theatre de l'Université de l'Alberta du 11 au 20 octobre.

CALGARY

Fluid Fest

Pendant trois semaines, célébrez la danse! Le Fluid Fest enflamme la métropole avec des performances exceptionnelles d’artistes locaux, nationaux et internationaux.

De la danse pour tous les goûts! Photo : Courtoisie Springboard Performance

Le festival propose non seulement une panoplie de spectacles de danse de tous les styles, mais aussi des ateliers et des groupes de discussion avec les artistes, question d’inspirer et tisser des liens avec la communauté.



Les performances sont présentées jusqu’au 3 novembre au cSpace et au centre de danse Decidedly Jazz Danceworks.

Rocky Mountain Dancesport Grand Prix

Restez dans la danse et assistez à la plus grande compétition de danses de tout l’Ouest canadien!

Des danseurs de tango Photo : AFP/Getty Images/EITAN ABRAMOVICH

Chaque année, plus de 1000 participants prennent part à cette compétition.

Il y en a pour tous les goûts et de tous les styles! Retrouvez des danseurs amateurs, professionnels et de renommée internationale.

La compétition se déroule du 19 au 21 octobre dans la salle Ballroom de l’hôtel Hyatt Regency, au cœur de Calgary.

BANFF

The Full Light of Day

Transportons-nous dans une expérience provocante de cinéma et théâtre avec The Full Light of Day.

C’est l’histoire d’une femme qui doit faire face à l’héritage laissé par son défunt mari corrompu.

La pièce The Full Light of Day Photo : Courtoisie de Brian Johnson

Avec des personnages téméraires, un texte recherché et un suspense soutenu, la pièce examine les choix cruciaux auxquels les Canadiens sont confrontés aujourd'hui : comment vivre, aimer et mourir dans un monde en transition.

En association avec le Centre de Banff pour les arts et la création, la troupe Electric Company Theatre réalise sa plus grande production avec The Full Light of Day.

La pièce est présentée le vendredi 19 octobre au Centre de Banff pour les arts et la création, à 19 h 30.

Voilà pour cette semaine, bonnes sorties!